تجديد حبس عاطلين سرقا المساكن بالإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح باب شرقى بالإسكندرية، تجديد حبس عاطلان 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات المساكن بأسلوب كسر الباب.

وكان قد تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من مأمور قسم شرطة باب شرقى، يفيد بورود معلومات سرية اكدها تحريات ضباط مباحث القسم، بقيام عاطلين، لهما معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بدائرة قسم شرطة الجمرك، بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات المساكن "بأسلوب كسر الباب" متخذان من دائرة المدينة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين واستهدافهما والقى القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى وقيامهما بارتكاب 3 جرائم سرقات مساكن بدائرة قسم شرطة باب شرقى، وبإرشادهما ضبط المسروقات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

يأتى ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال ضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة .

وكانت أجهزة وزارة الداخلية واصلت حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لاستهداف كافة صور الخروج على القانون وتجار السلاح والمخدرات، بناءً على توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وتمكنت الجهود الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط" 224 قطعة سلاح نارى بينها 61 بندقية مختلفة الأنواع و19 طبنجة، 254 قضية مخدرات وتنفيذ 83093 حكما قضائيا متنوعا".

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.