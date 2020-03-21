بلجيكا تسجل 600 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

كتب ــ محمد عبد العظيم

أعلنت السلطات المعنية فى دولة بلجيكا، اليوم السبت، تسجيل 600 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية. وقال متحدث باسم وزارة الصحة البلجيكية، إن بلاده سجلت 16 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا الخميس الماضى، ليصل بذلك عدد الوفيات الإجمالى فى البلاد إلى 37 فى أكبر زيادة يومية منذ ظهور الوباء.

وأصبح العمل عن بعد إلزاميا على كل الشركات التى يجب أن تتخذ إجراءات لفرض مسافة بين الموظفين وإلا سيتعين عليها الإغلاق وربما يُفرض عليها غرامة، وقال المتحدث إن الأيام المقبلة ستكون "صعبة للغاية" لأن عدد المصابين فى المستشفيات سيستمر فى الزيادة.

وفرضت بلجيكا إجراءات للعزل منذ يوم الأربعاء الماضى لاحتواء انتشار الفيروس.

وعلى جانب آخر، أعلنت السلطات المعنية فى دولة إسبانيا، اليوم السبت، عن تسجيل أكثر من 300 وفاة و5000 إصابة بـ "كورونا" في يوم واحد.