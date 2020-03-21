بعد قرار حظر التجوال بالأردن.. تدافع مواطنين على شراء السلع الغذائية "فيديو"

كتب آسر أحمد

وثق أحد المواطنين في المملكة الأردنية، مقطع فيديو لتكدس وتدافع عشرات المواطنين لشراع السلع الغذائية داخل متجر، مما يهدد بانتشار فيروس كورونا المستجد، مطالبا السلطات في المملكة الهاشمية بسرعة التدخل لفض تلك الواقعة التي تهدد سلامة الجميع.

الوضع الحالي في الأردن على محلات الخبز والاكل بعد فرض حظر التجول في المملكة الهاشمية ..



ربي يحفظ ويعين الجميع، والله المستعان 🙏🏼 pic.twitter.com/1SW6zZFPNP — #علمتني_الغربة (@3alematnialgrba) March 21, 2020

وبدأت الأردن في حظر التجوال من اليوم السبت، حيث اصدر رئيس الوزراء ووزير الدفاع الدكتور عمر الرزاز بالأردن، أمر الدفاع رقم (2) لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 ، ينص حظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة وذلك ابتداء من الساعة السابعة صباحاً من اليوم السبت الموافق وحتى أشعار آخر.



تكدس المواطنين لشراء السلع الغذائية في الاردن

وتغلق جميع المحلات في مناطق المملكة كافة، وسيتم الإعلان صباح يوم الثلاثاء الموافق 24/3/2020 عن أوقات محددة تسمح للمواطنين من قضاء حوائجهم الضرورية وبالألية التي ستعلن في حين، و يستثنى من الحظر الأشخاص المصرح لهم من قبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع الذين تقتضي طبيعة عملهم ادامة المرافق العامة، حسبما جاء فى وكالة الأنباء الأردنية "بترا".



تكدس المواطنين لشراء السلع الغذائية في الاردن

أما فيما يتعلق بالحالات الطبية الطارئة فيتوجب على المواطنين ابلاغ الأمن العام/الدفاع المدني ليقوموا باتخاذ التدابير اللازمة لحماية صحتهم وسلامتهم حسب الأصول، ويعاقب كل من يخالف أحكام أمر الدفاع هذا والبلاغات الصادرة عن رئيس الوزراء ووزير الدفاع بمقتضاه، بالحبس الفوري مدة لا تزيد عن سنة.