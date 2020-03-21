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بعد توقعات الأرصاد الجوية.. تعرف على تحذيرات المرور للسير أثناء الشبورة

السبت، 21 مارس 2020 04:00 ص
بعد توقعات الأرصاد الجوية.. تعرف على تحذيرات المرور للسير أثناء الشبورة الحالة المرورية_أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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حذرت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولى مساعد الوزير للمرور، من ظهور الشبورة المائية بعد تحذيرات الأرصاد الجوية وأوصت بمجموعة من التعليمات حرصا على سلامة السائقين اثناء السير على الطريق، ومنها :

-أفضل نصيحة للوقاية من اخطار الشبورة هي تأجيل رحلتك لحين الانتهاء منها ووضوح الرؤية

-أضئ جميع انوار سيارتك بحيث يكون النور الامامي في الوضع المنخفض واستخدام انوار الشبورة ان وجدت

-استخدام انوار الانتظار اثناء الشبورة حتي تكون مرئيا بالنسبة للغير

-افتح زجاج سيارتك بدرجة لمنع تكثف الماء بداخلها

-يجب ان تكون سرعتك في حدود ما تسمح به الرؤية وليس في حدود السرعة القانونية بحيث نتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به

-استعمل مساحات المطر

-استخدم الة التنبية علي فترات  متقطعة حتى تشعر الغير بوجودك

-عدم التوقف في منطقة الشبورة

-في حالة عطل سيارتك بمنطقة تواجد الشبورة اسرع بتجنبيها  اقصى الجانب الأيمن وبعيدا تماما عن نهر الطريق مع تشغيل كافة الانوار مع تثبيت المثلث التحذيرى خلف السيارة وعدم النزول من السيارة او مرافقيك لعدم التعرض للخطر

-الشبورة غالبا ما تكون متقطعة ومتحركة فلا ينبغي تغيير السرعة في حالة وجود الشبورة

-ضاعف مسافة الأمان بينك وبين السيارة التي امامك

-يجب السير في منتصف نهر الطريق مسترشدا بالخطوط البيضاء

-عدم التخطى بسيارتك لسيارة أخرى

_رجل المرور يؤدى عملة ليحقق الامن والسلامة لك فاتبع نصائحة حتي تصل الي اسرتك سالما

-عند وجود اعطال او لا قدرالله حوادث يرجى الاتصال بارقام الإغاثة المرورية 01221110000

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم  السبت، بالقاهرة الكبرى طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا  والرياح خفيفة إلى معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة ،  وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس بارد  نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا والرياح خفيفة إلى معتدلة.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا،  وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية ،  وشمال الصعيد طقس مائل للبرودة نهارا  شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح خفيفة إلى معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقس لطيف نهارا شديد البرودة  ليلا، والرياح خفيفة إلى معتدلة .

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت، بالقاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 12 درجات، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة

 

 


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