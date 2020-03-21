بعد تعيينه مستشاراً للرئيس ..6 معلومات عن الدكتور عوض تاج الدين

كتب محمد مجدى السيسى

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارًا بتعيين الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشارًا لرئيس الجمهورية لشئون الصحة الوقاية، حيث صرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس اجتمع الدكتور محمد عوض تاج الدين.

ويستعرض "اليوم السابع" ستة معلومات هامة عنه :

1. عمره 75 عاما، وعمل وزيرا للصحة والسكان على مدار 3 أعوام من الفترة من 11 مارس 2002 إلى 31 ديسمبر 2005.

2. الدكتور محمد عوض عفيفى تاج الدين، حصل على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة عين شمس عام 1968.

3. حصل على درجة الدكتوراه من الجامعة ذاتها سنة 1976، ثم زمالة كلية أطباء الصدر بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 1981.

4. شغل تاج الدين العديد من المناصب فى جامعة عين شمس وفى كلية الطب بها، من بينها منصب وكيل كلية الطب بجامعة عين شمس سنة 1992.

5. تولى الدكتور محمد عوض عفيفى تاج الدين، منصب عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، ثم نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب.

6. تولى نائب رئيس لجنة قطاع الدراسات الطبية، ثم رئيس جامعة عين شمس فى الفترة من سنة 1997 حتى سبتمبر 2001، قبل أن يقع عليه الاختيار فى مارس 2002 ليكون وزيرًا للصحة والسكان فى حكومة عاطف عبيد.