اليوم السابع
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بعد إيداع حيثيات ببيت المقدس.. 4 معلومات عن واقعة سرقة مكتب بريد الإسماعيلية

السبت، 21 مارس 2020 02:00 ص
بعد إيداع حيثيات ببيت المقدس.. 4 معلومات عن واقعة سرقة مكتب بريد الإسماعيلية المستشار حسن فريد
كتب إيهاب المهندس

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سطرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، كلمة النهاية فى محاكمة المتهمين بـ"أنصار بيت المقدس"، بعد إيداع حيثيات حكمها القاضي بالإعدام شنقا للإرهابى هشام عشماوى و36 آخرين، وأحكام ما بين المؤبد والمشدد لـ 157 متهما بتهمة ارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.
 
ومن أبرز الوقائع التى أرتكبها المتهمين واقعة اقتحـام مكتب بريـد الشـيخ زايد بمـحافظة الإسـماعيلية وسـرقة وتوجد معلومات حول تلك الواقعة منها ..
 
1 ـ نفذ الواقعة 4 متهمين وهم المتهم الثمانون وهو الذى رصد مكتب البريد.
 
2 ـ واشترك فى الهجوم على المكتب فى 28 مايو 2013 المتهم 111 بامر الإحالة حاتم حسن وأثنين آخرين وبحوزتهم أسلحة نارية.
 
3 ـ المتهمون قبل أثناء ارتكاب واقعة سرقة مكتب البريد اطلقو لعيرة نارية فى الهواء لإرهاب المتواجدين بالمكتب وأصابوا أحد الموظفين بالمكتب أثناء مقاومتهم.
 
4 ـ المتهمون أسولوا على 126 ألف و490 جنيه من داخل المكتب.
 
وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة.
 
 
 
 
 

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