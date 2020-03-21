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بريطانيا تسجل 1035 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالى لـ5018 حالة

السبت، 21 مارس 2020 08:56 م
بريطانيا تسجل 1035 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالى لـ5018 حالة إصابات كورونا - أرشيفية
كتب عامر مصطفى

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ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا فى بريطانيا إلى 5018 حالة بزيادة 1035 فى يوم واحد. جاء ذلك وفقا لما ذكرته قناة سكاى نيوز.

 

وكان القطاع الطبى الخاص فى بريطانيا أعلن أنه سيتحد مع الحكومى للتعامل مع كورونا مجانا.

 

حثت بريطانيا المواطنين، اليوم السبت، على التحلى بالمسؤولية عند شراء المواد الغذائية والتوقف عن تخزينها حتى يكون لدى العاملين فى مجال الصحة ما يكفيهم أثناء التصدى لتفشى فيروس كورونا.

 

وقال جورج يوستيس وزير البيئة والغذاء والشؤون الريفية "عليكم التحلى بالمسؤولية عند التسوق وفكروا فى الآخرين"، وأضاف للصحفيين "شراء أكثر مما تحتاجه يعنى أن الآخرين لن يتمكنوا من الحصول على احتياجاتهم مما يجعل الحياة أكثر صعوبة بالنسبة لأولئك العاملين فى الخطوط الأمامية، مثل أطبائنا وممرضاتنا وموظفى دعم هيئة الخدمات الصحية الوطنية".

 

وقال يوستيس إنه خلال أزمة كورونا، زاد إنتاج المصنعين بنحو 50 بالمئة من الغذاء عما كانوا ينتجون فى الأوقات العادية.


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