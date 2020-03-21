اليوم السابع
Ads
السبت، 21 مارس 2020 05:00 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

بدء إجراءات تعقيم وتطهير المناطق الآثرية بمدينتي الإسكندرية ورشيد

السبت، 21 مارس 2020 03:50 م
بدء إجراءات تعقيم وتطهير المناطق الآثرية بمدينتي الإسكندرية ورشيد تعقيم المناطق الأثرية
كتبت آمال رسلان 

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأت وزارة السياحة والآثار حملة تعقيم وتطهير المتاحف والمواقع الاثرية بمدينتى الإسكندرية ورشيد، وذلك للحماية والوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد (covid-19)، فى ظل التدابير والإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة الفيروس.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن حملة التطهير والتعقيم فى الإسكندرية بدأت بمنطقتى كوم الشقافة وعمود السوارى وكذلك بمتحف رشيد بمدينة رشيد، وسوف يتم تعقيم باقى المتاحف والمواقع الأثرية تباعا على التوالى ، مشيرا الى أن عملية التطهير تتم وفقا للمعاير الدولية لإجراءات التطهير، وباستخدام مواد معتمدة من وزارة الصحة والسكان.

وأضاف وزيرى أن أعمال التطهير والتعقيم شملت جميع الأسطح بمناطق الخدمات السياحية للزائرين والمداخل والمخارج الخاصة بالمنطقة وشباك التذاكر والممرات والمكتبات والمكاتب الإدارية للعاملين والأماكن الخاصة بحراس الأمن وغيرها من الأماكن الملامسة للإنسان.

كما تم توزيع أدوات الوقاية والتعقيم من قفازات وكمامات ومواد مطهرة على جميع العاملين، واستمرارًا فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، يعلن الدكتور مصطفى وزيرى الامين العام للمجلس الأعلى للآثار عن غلق جميع المتاحف والمواقع الاثرية بجمهورية مصر العربية ابتداء من صباح يوم الإثنين الموافق 23 مارس و حتى 31 مارس وذلك للتعقيم والتطهير، وتطبيق إجراءات السلامة والوقاية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ووفقا للمعايير العالمية.

وخلال هذه الفترة سيتم أيضا عقد دورات توعية للعاملين بالمتاحف والمناطق لطرق الوقاية والحماية من الفيروس.

 

 


السياحة

اثار

كورونا

تعقيم

تعقيم المناطق الاثرية

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأهلى يغلق فروعه ويعلق تدريبات الكرة والنشاط الرياضى حتى نهاية مارس

السبت، 21 مارس 2020 03:33 م

تعقيم سوق المواشي والشوارع الرئيسية في بلبيس

السبت، 21 مارس 2020 03:31 م

تطهير 400 منشأة حكومية ومسجد في الوادي الجديد خلال أسبوع

السبت، 21 مارس 2020 03:30 م

وزارة الأوقاف تغلق المساجد وملحقاتها لمنع انتشار فيروس كورونا.. تعطيل صلاة الجماعة وتعقيم الجوامع.. رفع الآذان بصيغة "ألا صلوا فى بيوتكم..ألا صلوا فى رحالكم".. والقرار جاء بعد غلق جامع السيدة زينب أمس

السبت، 21 مارس 2020 03:27 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 21-3-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 21-3-2020

الحكومة: التبرع لمواجهة كورونا على حساب صندوق تحيا مصر037037 مواجهة الكوارث

الحكومة: التبرع لمواجهة كورونا على حساب صندوق تحيا مصر037037 مواجهة الكوارث

لماذا انهارت إيطاليا أمام كورونا؟.. أرقام مرعبة ومشاهد مؤلمة "فيديو"

لماذا انهارت إيطاليا أمام كورونا؟.. أرقام مرعبة ومشاهد مؤلمة "فيديو"

الأوقاف تقرر غلق جميع المساجد لمدة أسبوعين وتغير صيغة الأذان

الأوقاف تقرر غلق جميع المساجد لمدة أسبوعين وتغير صيغة الأذان

أخبار مصر اليوم .. الكنيسة القبطية تقرر غلق جميع الكنائس وتعليق القداسات للوقاية من كورونا

أخبار مصر اليوم .. الكنيسة القبطية تقرر غلق جميع الكنائس وتعليق القداسات للوقاية من كورونا

غلق الجامع الأزهر وإيقاف صلاة الجمعة والجماعة لمواجهة كورونا

غلق الجامع الأزهر وإيقاف صلاة الجمعة والجماعة لمواجهة كورونا

البنك المركزى يرفع حد الدفع الإلكترونى بالمحمول لـ100 ألف جنيه لمواجهة كورونا

البنك المركزى يرفع حد الدفع الإلكترونى بالمحمول لـ100 ألف جنيه لمواجهة كورونا

الأعلى للجامعات يعلن تأجيل امتحانات الفصل الدراسى الثانى إلى 30 مايو

الأعلى للجامعات يعلن تأجيل امتحانات الفصل الدراسى الثانى إلى 30 مايو

الأعلى للآثار: إغلاق جميع المعابد من 23 إلى 31 مارس وتعقيمها ضد كورونا

الأعلى للآثار: إغلاق جميع المعابد من 23 إلى 31 مارس وتعقيمها ضد كورونا

FDA تنفى وجود تحاليل منزلية للكشف عن كورونا

FDA تنفى وجود تحاليل منزلية للكشف عن كورونا

المالية: إعفاء أصحاب الدخل السنوى حتى 22ألف جنيه من ضرائب الأجور والمرتبات

المالية: إعفاء أصحاب الدخل السنوى حتى 22ألف جنيه من ضرائب الأجور والمرتبات

انتصار السيسى مهنئة بعيد الأم: تحية وتقدير واحترام لكل أم معلمة وقائدة

انتصار السيسى مهنئة بعيد الأم: تحية وتقدير واحترام لكل أم معلمة وقائدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة