اليوم السابع
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السبت، 21 مارس 2020 02:32 م
خالد صلاح
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باكستان تعلق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين لاحتواء فيروس كورونا

السبت، 21 مارس 2020 01:44 م
باكستان تعلق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين لاحتواء فيروس كورونا صورة أرشيفية
(رويترز)

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 أعلنت هيئة الطيران المدني في باكستان اليوم السبت تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين في سبيل احتواء وباء فيروس كورونا.

وأضافت في بيان "قررت حكومة باكستان تعليق عمليات كل رحلات الركاب الدولية والرحلات المستأجرة والرحلات الخاصة إلى باكستان اعتبارا من 21 مارس 2020 (الساعة 2000 بالتوقيت المحلي) إلى الرابع من أبريل (الساعة 2000 بالتوقيت المحلي)".

واستثنت باكستان من القرار رحلات الشحن والرحلات الدبلوماسية.

وسجلت البلاد ثلاث وفيات بفيروس كورونا و481 حالة إصابة مؤكدة.

 

 


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الطيران

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