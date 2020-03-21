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بائعو المواد المخدرة للنيابة: " نتاجر فى المخدرات عشان نعمل فلوس حلوة"

السبت، 21 مارس 2020 08:00 ص
بائعو المواد المخدرة للنيابة: " نتاجر فى المخدرات عشان نعمل فلوس حلوة" حبس_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قال المتهمون بحيازة كمية كبيرة من المواد المخدرة في منطقتي الساحل وعين شمس امام نيابة شرق القاهرة، انهم اتخذوا من العاصمة مكانا لترويج تجارتهم الغير مشروعة.

وكشف المتهمون انهم جزء من تشكيل كبير يضم غيرهم يعملون في الجيزة، موضحين انهم يمارسون نشاطهم الإجرامى فى ترويج المخدرات منذ 10 سنوات "عشان يعملوا فلوس حلوة".

وكانت النيابة أمرت بحبس المتهمين 4 ايام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.  

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة أخطارا مفادة مكن إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط كلٍ من ضبط 3 عاطلين لإثنين منهم معلومات جنائية مسجلة ، مقيمين بدائرة قسم شرطة الساحل، حال تواجدهم بمنطقة سكنهم بدائرة المركز، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش "وزنت 2 كيلو جرام" - مبلغ مالى – هاتف محمول.

 كما تم ضبط عاطل حال تواجده بدائرة قسم شرطة عين شمس وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش "وزنت 350 جرام"- مبلغ مالى- هاتف محمول، وضبط عاطل اخر  حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة عين شمس ،  وبحوزته (كمية من مخدر الإستروكس "وزنت 610 جرام"- كمية من مخدر البودر وزنت 200 جرام - مبلغ مالى- 2 هاتف محمول)، وسقط عاطل) حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة عين شمس وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين "وزنت 120 جرام"- كمية من مخدر الأيس وزنت 70 جرام - مبلغ مالى- هاتف محمول).

بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهم غير المشروعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


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