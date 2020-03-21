اليوم السابع
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انقلاب سيارة فنطاس محملة بــ 55 طن مولاس على الطريق الصحراوى الغربى بسوهاج

السبت، 21 مارس 2020 11:12 ص
انقلاب سيارة فنطاس محملة بــ 55 طن مولاس على الطريق الصحراوى الغربى بسوهاج انقلاب سيارة - ارشيفية
سوهاج محمود مقبول

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شهد الطريق الصحراوي الغربى دائرة مركز جهينة غربى محافظة سوهاج انقلاب سيارة محملة بـــ 55 طن من المولاس قادمة من مصنع سكر دشنا قنا في إتجاه مصنع السكر بأوقرقاص محافظة المنيا دون حدوث إصابات بشرية، جداء ذلك على خلفية تلقى اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج  بلاغا من اللواء نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بانقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الغربى عقب اختلال عجله القيادة بيد السائق على الطريق مما أدى إلى انقلابها وتم الدفع بالقوات لرفع اثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق.

بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد محمد جادالله رئيس وحدة مباحث مركز شرطة جهينة بانقلاب سيارة محملة بالمولاس بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من جهينة دائرة المركز.

انتقل مأمور وضباط المركز وضباط وقوات إدارتي الحماية المدنية والمرور وبالفحص تبين أنه أثناء سير " نقل فنطاس " قيادة المدعو محمود م ع 30 سنة سائق ويقيم دائرة قسم المعادي القاهرة تابعة للشركة العامة للتجارة والتوزيع بوزارة التموين محملة  بــ "55" طن مولاس قادمه مصنع السكر بدشنا قنا اتجاه مصنع السكر بأبو قرقاص المنيا إختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيمن مما أدي لانقلابها وحمولتها علي جانب الطريق " دون حدوث إصابات ".

قامت قوات إدارة الحماية المدنية بالتعامل مع حمولة السيارة وتم التأكد من سلامة الطريق وتم إعادة حركة السير وجار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 

 


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