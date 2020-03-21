انتبه: الإسهال وفقدان الشهية علامات مبكرة لفيروس كورونا

كتب بيتر إبراهيم

توصلت دراسة حديثة إلى أن مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الإسهال والقيء وفقدان الشهية قد تكون أحد أعراض فيروس كورونا التاجى “Covid-19”.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجدت دراسة أجريت على 204 مرضى في ووهان ، وهي نقطة الصفر لتفشي COVID-19 ، أن 99 مريضًا (48.5%) ذهبوا إلى المستشفى بسبب مشاكل في الجهاز الهضمي كمرضهم الرئيسي، ولم يكن لدى غالبية هؤلاء الأشخاص أمراض هضمية كامنة.

وكان فقدان الشهية (83%) والإسهال (29%) من الأعراض الرئيسية للمرضى الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي، وتشمل مشاكل الجهاز الهضمي الأخرى التي تم الإبلاغ عنها القيء (0.8%) وآلام البطن (0.4%).

كما عانى معظم المرضى من مشاكل في الجهاز التنفسي - مثل السعال الجاف المستمر أو صعوبة في التنفس - بالإضافة إلى مشاكل في الجهاز الهضمي ، لكن سبعة مرضى في الدراسة أظهروا أعراض الهضم فقط.

وتم فحص الدراسة التي أجراها باحثون صينيون من قبل أكاديميين آخرين ونشرت هذا الأسبوع في المجلة الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي.

ودرس الباحثون 107 رجال و 94 امرأة بمتوسط ​​عمر 55 وجميعهم أثبتوا أنهم إيجابيون لـ COVID-19 بين 18 يناير و 28 فبراير.

وتسعة وتسعون كان لديهم أعراض في الجهاز الهضمي و 92 منهم يعانون أيضا من مشاكل في الجهاز التنفسي نتيجة للعدوى.

ويضيف الباحثون: "من بين 105 مريضًا لا يعانون من أعراض في الجهاز الهضمي ، هناك 85 مريضًا يعانون فقط من أعراض في الجهاز التنفسي ، و 20 لم يكن لديهم أعراض في الجهاز التنفسي أو في الجهاز الهضمي كما يشكون".

ووجدت الدراسة أيضا أن مشاكل الجهاز الهضمي تفاقمت مع زيادة شدة المرض.

ويقول العلماء إن المرضى الذين ليس لديهم أعراض في الجهاز الهضمي في هذه الدراسة كانوا أكثر عرضة للشفاء والخروج مقارنة بالمرضى الذين يعانون من أعراض في الجهاز الهضمي.