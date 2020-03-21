اليوم السابع
Ads
السبت، 21 مارس 2020 09:43 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

انتبه: الإسهال وفقدان الشهية علامات مبكرة لفيروس كورونا

السبت، 21 مارس 2020 09:00 م
انتبه: الإسهال وفقدان الشهية علامات مبكرة لفيروس كورونا فيروس كورونا
كتب بيتر إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توصلت دراسة حديثة إلى أن مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الإسهال والقيء وفقدان الشهية قد تكون أحد أعراض فيروس كورونا التاجى “Covid-19”.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجدت دراسة أجريت على 204 مرضى في ووهان ، وهي نقطة الصفر لتفشي  COVID-19 ، أن 99 مريضًا (48.5%) ذهبوا إلى المستشفى بسبب مشاكل في الجهاز الهضمي كمرضهم الرئيسي، ولم يكن لدى غالبية هؤلاء الأشخاص أمراض هضمية كامنة.

وكان فقدان الشهية (83%) والإسهال (29%) من الأعراض الرئيسية للمرضى الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي، وتشمل مشاكل الجهاز الهضمي الأخرى التي تم الإبلاغ عنها القيء (0.8%) وآلام البطن (0.4%).

كما عانى معظم المرضى من مشاكل في الجهاز التنفسي - مثل السعال الجاف المستمر أو صعوبة في التنفس - بالإضافة إلى مشاكل في الجهاز الهضمي ، لكن سبعة مرضى في الدراسة أظهروا أعراض الهضم فقط.

 

وتم فحص الدراسة التي أجراها باحثون صينيون من قبل أكاديميين آخرين ونشرت هذا الأسبوع في المجلة الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي.

ودرس الباحثون 107 رجال و 94 امرأة بمتوسط ​​عمر 55 وجميعهم أثبتوا أنهم إيجابيون لـ COVID-19 بين 18 يناير و 28 فبراير.

وتسعة وتسعون كان لديهم أعراض في الجهاز الهضمي و 92 منهم يعانون أيضا من مشاكل في الجهاز التنفسي نتيجة للعدوى.

ويضيف الباحثون: "من بين 105 مريضًا لا يعانون من أعراض في الجهاز الهضمي ، هناك 85 مريضًا يعانون فقط من أعراض في الجهاز التنفسي ، و 20 لم يكن لديهم أعراض في الجهاز التنفسي أو في الجهاز الهضمي كما يشكون".

ووجدت الدراسة أيضا أن مشاكل الجهاز الهضمي تفاقمت مع زيادة شدة المرض.

ويقول العلماء إن المرضى الذين ليس لديهم أعراض في الجهاز الهضمي في هذه الدراسة كانوا أكثر عرضة للشفاء والخروج مقارنة بالمرضى الذين يعانون من أعراض في الجهاز الهضمي.


فيروس كورونا

كورونا

اعراض فيروس كورونا

الجهاز الهضمى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو..مداهمات أمنية للبؤر الإجرامية وتحريز سلاح ومخدرات

فيديو..مداهمات أمنية للبؤر الإجرامية وتحريز سلاح ومخدرات

تعرف على التسهيلات الضريبية لممولى الضرائب مع انتشار فيروس كورونا

تعرف على التسهيلات الضريبية لممولى الضرائب مع انتشار فيروس كورونا

الداخلية تلاحق فيروس الشائعات والاحتكار والمخالفات..غلق 8 الآف مركز تعليمي ومطاعم ومقاهي مخالفة.. وضبط أطنان سلع غذائية احتكرها تجار لرفع سعرها .. وتحريز منتجات تطهير وتعقيم مغشوشة لتركيبها بمصانع بير السلم

الداخلية تلاحق فيروس الشائعات والاحتكار والمخالفات..غلق 8 الآف مركز تعليمي ومطاعم ومقاهي مخالفة.. وضبط أطنان سلع غذائية احتكرها تجار لرفع سعرها .. وتحريز منتجات تطهير وتعقيم مغشوشة لتركيبها بمصانع بير السلم

ترامب يعلن مدينة نيويورك منطقة كوارث بسبب كورونا

ترامب يعلن مدينة نيويورك منطقة كوارث بسبب كورونا

يد تكافح كورونا وأخرى تطارد المجرمين.. الداخلية تضبط 2254 هارب من الجنايات وتحرز 1243 قطعة سلاح بينها جرينوف ورشاشات و2.8 طن بانجو.. وتحصل 1.9 مليار جنيه من قضايا أموال عامة

يد تكافح كورونا وأخرى تطارد المجرمين.. الداخلية تضبط 2254 هارب من الجنايات وتحرز 1243 قطعة سلاح بينها جرينوف ورشاشات و2.8 طن بانجو.. وتحصل 1.9 مليار جنيه من قضايا أموال عامة

إيطاليا تسجل 800 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

إيطاليا تسجل 800 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

تركيا تفرض حظر التجوال على من تتجاوز أعمارهم 65 عاما بسبب فيروس كورونا

تركيا تفرض حظر التجوال على من تتجاوز أعمارهم 65 عاما بسبب فيروس كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 21-3-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 21-3-2020

الحكومة: التبرع لمواجهة كورونا على حساب صندوق تحيا مصر037037 مواجهة الكوارث

الحكومة: التبرع لمواجهة كورونا على حساب صندوق تحيا مصر037037 مواجهة الكوارث

لماذا انهارت إيطاليا أمام كورونا؟.. أرقام مرعبة ومشاهد مؤلمة "فيديو"

لماذا انهارت إيطاليا أمام كورونا؟.. أرقام مرعبة ومشاهد مؤلمة "فيديو"

الأوقاف تقرر غلق جميع المساجد لمدة أسبوعين وتغير صيغة الأذان

الأوقاف تقرر غلق جميع المساجد لمدة أسبوعين وتغير صيغة الأذان

أخبار مصر اليوم .. الكنيسة القبطية تقرر غلق جميع الكنائس وتعليق القداسات للوقاية من كورونا

أخبار مصر اليوم .. الكنيسة القبطية تقرر غلق جميع الكنائس وتعليق القداسات للوقاية من كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة