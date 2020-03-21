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اليوم.."مارجرجس سبورتنج" تحتفل بذكرى وفاة "بيشوى كامل مؤسس كنائس الإسكندرية

السبت، 21 مارس 2020 01:00 ص
اليوم.."مارجرجس سبورتنج" تحتفل بذكرى وفاة "بيشوى كامل مؤسس كنائس الإسكندرية القمص بيشوي كامل
سارة علام

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تحتفل كنيسة مارجرجس سبورتنج بمدينة الإسكندرية اليوم السبت بالذكرى الـ41 لرحيل القمص بيشوي كامل، أشهر كهنة الإسكندرية الذى أسس عدد كبير من الكنائس بالمحافظة، وذلك دون حضور الأقباط إذ أعلن الكهنة عدم استقبال الرحلات الكنسية والزيارات هذا الشهر وبناء على قرار الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بمنع التجمعات المزدحمة لتفادي انتشار الوباء.

الجدير بالذكر إن القمص بيشوي كامل من أهم كهنة مدينة الإسكندرية حيث أسس على يديه عدد من الكنائس بعد أن جمع المال لهذا الغرض ، فأسس  كنيسة باسم الشهيد مارجرجس في الحضرة ، و كنيسة تحمل اسم القديس الأثيوبي تكلا هيمانوت بالإبراهيمية، و كنيسة باسم رئيس جند السمائيين الملاك ميخائيل بمصطفى كامل، و كنيسة باسم البابا الشهيد البابا بطرس خاتم الشهداء بسيدي بشر، و كنيسة تحمل اسمّي الكوكبين المضيئين الأنبا أنطونيوس والأنبا بيشوي في اللبان، و كنيسة باسم السيدة العذراء والأنبا كيرلس عمود الدين في كليوباترا الحمامات

وبالإضافة إلى ذلك فقد افتتح حضانة لأطفال الأمهات المشتغلات في قاعة ملحقة بكنيسة مارجرجس يوم رأس السنة القبطية سبتمبر عام 1972 ولم تمضِ سنة حتى أصبح لكل كنيسة في الإسكندرية حضانة على نمطه ثم لم تلبث الفكرة أن عمت كنائس مصر كلها.

كانت الكنائس المصرية قد استجابت بشكل فورى لتعليمات الدولة وإجراءاتها الاحترازية ضد انتشار فيروس كوفيد 19 المعروف باسم كورونا، ففى حين علقت الكنيسة الأرثوذكسية مدارس الأحد وخدمات التربية الكنسية، دعت الكنيسة الكاثوليكية إلى غلق المقاهى وأماكن التجمعات ومنعت الكنيسة الإنجيلية المؤتمرات والرحلات.

كما أصدرت الكنيسة القبطية الارثوذكسية تعليمات مشددة للأقباط، تزامنا مع توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعليق الدراسة اسبوعين، بدء من اليوم الأحد، تتضمن ضوابط للالتزام بها من جانب مرتادى الكنائس.

وشملت التعليمات تعليق كافة خدمات التربية الكنسية على اختلاف المراحل العمرية وكذلك الاجتماعات النوعية والعامة وتعليق كافة الأنشطة الكنسية التى بها تجمعات مثل الحضانات ومراكز التأهل والرحلات وتعليق الدراسة بكافة المعاهد والكليات اللاهوتية.

كما تضمنت التعليمات إقامة أكثر من قداس يوميا تجنبا للزحام وبالأخص أيام الإجازات والمناسبات والحرص قبل التوجه لحضور القداسات على التأكد من عدم الإصابة بارتفاع درجات الحرارة أو أعراض الأنفلونزا مع إحضار كل مصلٍ أدواته الشخصية مقل لفافة وزجاجة مياه وغطاء راس للسيدات وتقليل المصافحة بالأيدى قدر المستطاع.

وشملت التعليمات تعليق كافة خدمات التربية الكنسية على اختلاف المراحل العمرية وكذلك الاجتماعات النوعية والعامة وتعليق كافة الأنشطة الكنسية التى بها تجمعات مثل الحضانات ومراكز التأهل والرحلات وتعليق الدراسة بكافة المعاهد والكليات اللاهوتية.

 


بيشوي كامل

كنيسة سبورتنج

القس بيشوي كامل

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