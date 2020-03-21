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اليوم السابع يحذر من صفحة تنتحل اسمه لنشر أخبار كاذبة

السبت، 21 مارس 2020 03:27 م
اليوم السابع يحذر من صفحة تنتحل اسمه لنشر أخبار كاذبة أخبار كاذبة

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استغلت صفحة قناة الجزيرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لوجو "اليوم السابع"، لنشر أخبار مزيفة ومفبركة ليس لها أى أساس من الصحة، حول إصابات كورونا في مصر.
 
ونشرت الصفحة خبرا مكذوبا بعنوان "الصحة: تسجيل حالة كورونا بقرية طناش"، ويؤكد اليوم السابع أن هذه الصفحة لا تمت بصلة بمؤسسة اليوم السابع.
 
وتحذر مؤسسة "اليوم السابع" قراءها الأعزاء من هذه الصفحات المجهولة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، والتى تنتحل اسم "اليوم السابع" وتستغله فى النصب وخداع المواطنين، فضلاً عن نشر أخبار كاذبة وشائعات، وذلك بهدف استهداف مصداقية "اليوم السابع".
 
اليوم السابع يحذر من صفحة تنتحل اسمه لنشر أخبار كاذبة
 

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اخبار مزيفه

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