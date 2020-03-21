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اعتباراً من 24 مارس..

"الوطني للإعلام" بالإمارات يوقف تداول الصحف والمجلات الورقية مؤقتا

السبت، 21 مارس 2020 05:37 م
"الوطني للإعلام" بالإمارات يوقف تداول الصحف والمجلات الورقية مؤقتا الدكتور سلطان الجابر
إيمان حنا

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قرر "المجلس الوطني للإعلام" بدولة الإمارات، وقف تداول الصحف والمجلات و"المنشورات التسويقية" الورقية مؤقتا، اعتباراً من يوم الـ 24 من مارس الجاري و حتى إشعار آخر، ويستثنى من ذلك توزيعها للمشتركين وفي منافذ البيع الكبرى في مراكز التسوق مع التأكيد على مراعاة الاشتراطات الصحية والسلامة المعتمدة من الجهات المختصة وذلك في إطار الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". وفق البيان الإماراتية.

و تضمن القرار منع تداول الصحف و المجلات والمنشورات الورقية بما فيها التسويقية في التجمعات السكنية و المطاعم و الفنادق و العيادات و المراكز الصحية و قاعات الانتظار في مراكز الخدمات الحكومية والخاصة و غيرها من الأماكن التي تجعلها متداولة بشكل جماعي و يستثنى من قرار المنع النشرات التوعوية المعتمدة من الجهات الصحية.

يأتي قرار المجلس انسجاما مع التدابير الاحترازية بمواجهة فيروس كورونا جراء التداول اليومي للمطبوعات الأمر الذي قد يسهم في انتقال العدوى نتيجة ملامسة أعداد كبيرة من الأشخاص للصحف والمجلات والمنشورات.

 

و أكد " المجلس الوطني للإعلام " أن الصحف اليومية و بما تمتلكه من بنية تحتية رقمية متطورة ستواصل دورها المحوري في نشر الأخبار و القضايا الوطنية و المساهمة الفاعلة في جهود التوعية والتثقيف للوقاية من فيروس كورونا المستجد عبر منصاتها المختلفة.


المجلس الوطنى للاعلام

الامارات

كورونا

فيروس كورونا

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