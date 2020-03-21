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الوحدات المحلية بالمنيا تتصدى للأسواق العشوائية لمواجهة كرونا.. صور

السبت، 21 مارس 2020 11:19 ص
الوحدات المحلية بالمنيا تتصدى للأسواق العشوائية لمواجهة كرونا.. صور حملة على الأسواق العشوائية بالمنيا
المنيا- حسن عبد الغفار

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نفذت الوحدات المحلية بمختلف مراكز محافظة المنيا حملات مكبرة اليوم للتصدى لإقامة الأسواق العشوائية خاصة فى القرى، وقامت بفض عدد من الاسواق التى تجمع فيها كثير من المواطنين، وذلك فى إطار متابعة تنفيذ قرار اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بشأن منع اقامة الاسواق للحد من التجمعات ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيرس "كوفيدا ١٩" المعروف باسم كورونا.

وقامت لجنة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط برئاسة عماد حسن عبد العزيز نائب رئيس المركز بالتوجه لقرى منقطين وبنى غنى بسمالوط غرب وقد تم منع تجمع بعض الباعة والافراد استعدادا لإقامة السوق اليوم وذلك بحضور محمد عطية سكرتير عام المركز ومجدي جمعه رئيس قرية منقطين وفضل الجبالى رئيس قرية بنى غنى ورجال شرطة المرافق وبتامين قوات مركز شرطة غرب بقيادة العميد أحمد الحينى مأمور المركز والنقيب احمد عبد العال معاون مباحث شرطة سمالوط غرب.

واكدت الوحدة المحلية على انها تواصل الوحده المحليه بالتنسيق مع الشرطه والقطاعات المعنية متابعة تنفيذ كافة القرارات الصادرة بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيرس كرونا

فيما قامت الوحدة المحلية ببنى محمد سلطان بفض سوق الخضار الذى اقيم بقرية ريدة التابعة لمركز المنيا، من خلال حملة مكبرة ضمت شرطة المرافق ومسئولى الوحدة المحلية برئاسة محند جابر رئيس الوحدة وامير وهبه مساعد رئيس الوحدة المحلية، بعد ان تلقى شكاوى كثيرة من اهالى القرية بعدم التزام الباعة الجائلين واقامتهم سوق السبت ويوجد به تجمعات كبيرة من المواطنين، على الفور انتقلت الوحدة المحلية وتم فض السوق .

ياتى ذلك فى الوقت الذى طالب فيه شباب القرية الوحدة المحلية ومحافظ المنيا بتطبيق غرامات تقدر ب1000 جنية على المخالفين وتنفيذها من قبل المسئولين، لمنع تلك التجمعات، الى جانب التشديد على الرقابه التموينة بمراقبة الاسعار التى ارتفعت فى كثير من القرى والنجوع التابعة لمركز المنيا .

ومن ناحية اخرى فقد شدد محافظ المنيا اللواء اسامة القاضى على استمرار الحملات المكثفة على الاسواق والتصدى لكل من يحاول التلاعب بالاسعار ورفعها مستغلا الظروف التى تمر بها البلاد.

هذا وتواصل الوحدات المحلية تنفيذ القرار الصادر باغلاق المطاعم والكافيهات والمقاهى غى الساعة السابعة مساءا، حيث تم تنظيم حملات مكبرة وتم المرور فى الشوارع والاحياء للتاكد من تنفيذ القرار وتواصل الوحدات المحلية حملاتها اليوم، وذلك لتنفيذ الاجراءات الاحترازية لحماية المواطنين ومواجهة فيروس كرونا .

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