النيابة تصرح بدفن جثث ضحايا حادث انهيار عقار حلوان

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة حلوان بإشراف أحمد ربيع ،بالتصريح بدفن 4 من ضحايا حادث انهيار عقار بمنطقة العزبة البحرية بعد مناظرة جثامين المتوفيين، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، حيث كشفت معاينة نيابة حلوان أن العقار المنهار مكون من 3 طوابق، وأمرت باستدعاء مالكه كما استمعت النيابة لأقوال المصابين وطلبت من المستشفى تقرير عن حالتهم الطبية.

وكان فريق من نيابة حلوان، انتقل لمعاينة عقار انهار بمنطقة العزبة البحرية، كما انتقلت النيابة الى المستشفى للاستعلام عن الحالة الطبية للمصابين، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان قد لقى 3 أطفال مصرعهم، وأصيبت جدتهم في انهيار عقار مكون من 3 طوابق بشارع 13 بمنطقة العزبة البحرية بمنطقة حلوان، وتم نقل المتوفين والمصابين الى المستشفى، بعدما انتشلتهم قوات الحماية المدنية، من أسفل ركام العقار.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالى بانهيار منزل بالعزبة البحرية بحلوان، وعلى الفور انتقل رجال الأمن وقوات الحماية المدنية إلى مكان الانهيار وتم فرض كردون أمني بمحيط المنزل للحفاظ على المارة، وعلى سلامة المتواجدين في الشارع.

وقامت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، بإخلاء العقارات المجاورة وتم انتشال جثث 3 أطفال والعثور على جدتهم مصابة بإصابات بالغة ونقلوا إلى المستشفى.