الملك عبد الله الثانى يحيى أمهات الأردن بعيد الأم

كتب مصطفى عنبر

هنأ العاهل الأردنى ، الملك عبدالله الثاني ، في تغريدة على تويتر، الأمهات الأردنيات بعيدهن الذي يصادف اليوم السبت، وحيا جهودهن بإنشاء أبناء وبنات الجيل الوطني المتفاني في خدمة وطنه.

وقال العاهل الأردنى في التغريدة "أحيي الأمهات الأردنيات العظيمات اللواتي أنشأن أبناء وبنات الجيل الوطني المتفاني، الذين رأيت بأعينهم عندما التقيت العديد منهم قيم الإصرار والعزيمة، فهم يضحون براحتهم ويبذلون جهدهم لخدمة الوطن والحفاظ على سلامة كل فرد على ترابه، فلكل الأمهات مني، في عيد الأم كل الحب والتقدير".

من جهة أخرى ، تلقى الملك عبدالله الثاني، برقيات تهنئة من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، بمناسبتي الذكرى 52 لمعركة الكرامة الخالدة، التي تصادف اليوم السبت، وذكرى الإسراء والمعراج الشريفين، التي تصادف يوم غد الأحد ، كما تلقى الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، برقيات تهنئة مماثلة بهاتين المناسبتين.

وأكد مرسلو البرقيات أن ذكرى معركة الكرامة، التي حقق أبطال الجيش العربي النصر فيها بقيادة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، ستبقى صفحة مشرقة بتاريخ الأمة الحديث، ومثالا يحتذى بالتضحية والبطولة والفداء.

وأوضحوا أن معركة الكرامة جسدت معاني التلاحم والانسجام بين القيادة والجيش والشعب، فكان أبناء الوطن يدا واحدة وهم يحدون إما النصر وإما الشهادة، دفاعا عن الوطن والهوية والرسالة، فكانوا رمزا للبطولة والتضحية والفداء.

واستذكروا بطولات شهداء الجيش العربي، حملة رسالة الثورة العربية الكبرى، في معركة الكرامة الخالدة، الذين ضحوا بأرواحهم دفاعا عن ثرى الوطن الطهور.

كما أكدوا فخرهم واعتزازهم بالجهود التي يبذلها الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، في سبيل رفعة الوطن وإعلاء بنيانه وصون مقدراته، ليبقى الأردن آمنا مستقرا وحضنا دافئا لأبنائه وأمته.

وفي ذكرى الإسراء والمعراج الشريفين، أكد مرسلو البرقيات أن معجزة الإسراء والمعراج خص بها المولى عز وجل النبي العربي الهاشمي محمد، صلى الله عليه وسلم، لحمل رسالة الإسلام ونشرها لهداية البشرية جمعاء.