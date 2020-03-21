اليوم السابع
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المغرب ينشر وحدات من الجيش لمنع تنقل المواطنين بسبب كورونا

السبت، 21 مارس 2020 09:49 م
المغرب ينشر وحدات من الجيش لمنع تنقل المواطنين بسبب كورونا الجيش المغربي - أرشيفية
ماجد تمراز

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أفادت فناة العربية، في نبأ عاجل لها، أن المغرب بدأت في نشر قوات من الجيش لمنع تنقل المواطنين في الشارع تخوفا من تفشى فيروس كورونا المُستجد في البلاد.

 

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 86 حالة.

 

وقالت وزارة الصحة المغربية، في بيان، السبت "تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 86 حالة".

 

ودخل المغرب مرحلة فرض الحجز الصحي الإجباري، وأصبح خروج المواطنين مرتبطا بالحصول على ترخيص من السلطات ويأتي هذا الإجراء خشية تفشي وباء كورونا بالبلاد.

 

فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية، ارتفاع عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في العالم إلى 234000، ووفاة 10 آلاف شخص تقريبا.

 

وقالت منظمة الصحة العالمية، في بيان، اليوم السبت "ارتفاع عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 234000، ووفاة 9، 840 آخرين".


كورونا

فيروس كورونا

المغرب

جيش المغرب

الجيش المغربى

حظر التجول

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