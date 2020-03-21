المغرب يقرر منع التنقل بين المدن اعتبارا من منتصف الليلة لمنع انتشار كورونا

كتب عامر مصطفى

أفادت سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن المغرب قرر منع التنقل بين المدن اعتبارا من منتصف الليلة لمنع انتشار كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 86 حالة.

وقالت وزارة الصحة المغربية، في بيان، "تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 86 حالة".

ودخل المغرب مرحلة فرض الحجز الصحي الإجباري، وأصبح خروج المواطنين مرتبطا بالحصول على ترخيص من السلطات ويأتي هذا الإجراء خشية تفشي وباء كورونا بالبلاد.

فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية، ارتفاع عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في العالم إلى 234000، ووفاة 10 آلاف شخص تقريبا.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في بيان، اليوم السبت "ارتفاع عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 234000، ووفاة 9، 840 آخرين".

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس قال في تصريحات الجمعة "يصل كل يوم فيروس كورونا إلى علامة مأساوية جديدة. وقد أبلغت منظمة الصحة العالمية عن أكثر من 210 آلاف حالة إصابة ووفاة أكثر من 9 آلاف شخص".