اللهم بلغنا رمضان..دار الافتاء تعلن استطلاع هلال شهر شعبان مساء الثلاثاء

كتب لؤى على

قالت دار الإفتاء أنه سيتم استطلاع هلال شهر شعبان يوم الثلاثاء 29 رجب 1441هـ الموافق 24-3-2020م ،وسيتم إعلان نتيجة استطلاع الهلال عقب صلاة المغرب، ويصل القمر مرحلة الاقتران لشهر شعبان يوم الثلاثاء المقبل 29 رجب 1441 الموافق 24 مارس الجارى عند الساعة (9:28 صباحا بتوقيت جرينتش) منهيًا بذلك دورة اقترانية حول الأرض ومبتدئا دورة اقترانية جديدة، حيث أن المقصود بالاقتران اجتماع الشمس والقمر على ارتفاع واحد فى السماء عندما يقعان على خط طول سماوى واحد، حيث يعبر القمر شمال أو جنوب الشمس، ويكون القمر منتقلا من غرب الشمس إلى شرقها وهو حدث عالمى يتم فى لحظة واحدة بالنسبة لجميع أرجاء الأرض .

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها ، أنه فى مساء هذا اليوم (الثلاثاء) ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة الساعة ( 3:34 مساء بتوقيت جرينتش) وفى ذلك الوقت سيكون القمر على ارتفاع (1) درجة والزاوية التى تفصله عن الشمس "الاستطالة" (5) درجات وإضاءة قرصة (0.2 %) وسيغرب عند الساعة 6:42 مساء (3:42 مساء بتوقيت غرينتش) بعد 8 دقائق من غروب الشمس وستكون رؤية القمر هذه الليلة غير ممكنه بالعين المجردة.

وبعد الاقتران تحدث مرحلة تسمى " الإهلال" وتعنى رؤية الهلال الجديد بعد اقترانه مع الشمس وخروجه من المحاق وابتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه وهذا سيتحقق مساء اليوم التالى الأربعاء 25 مارس 2020 ستكون رؤية هلال القمر ممكنه بالعين المجردة فى حال كانت الظروف الجوية مناسبة.

وستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة 6:34 مساء ( 3:34 مساء بتوقيت جرينتش) وفى ذلك الوقت سيكون القمر على ارتفاع (11) درجة والزاوية التى تفصله عن الشمس "الاستطالة" (13) درجة وإضاءة قرصة (1.4%) وسيغرب عند الساعة 7:31 مساء (4:31 مساء بتوقيت غرينتش) بعد 57 دقيقة من غروب الشمس.

وعليه ستكون غرة شهر شعبان، إما فلكياً يوم الأربعاء الموافق 25 مارس 2020 أو حسب إمكانية الرؤية بالعين المجردة يوم الخميس 26 مارس 2020 ، علما بأن القرار النهائى يعود للمحكمة العليا السعودية.

جدير بالذكر بأن هذا الوقت من الشهر القمرى يعتبر مثاليا لرصد الأجسام الخافتة فى أعماق الفضاء كالمجرات والسدم والعناقيد النجمية نظرا لأن السماء ستكون مظلمة لعدم وجود ضوء القمر الذى يطمس فى العادة الأضواء الطبيعية فى قبة السماء.