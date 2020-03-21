اليوم السابع
Ads
السبت، 21 مارس 2020 05:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وانتظام فى تحصيل الفواتير..

"الكهرباء" تطمئن المواطنين: المحصل يرتدى كمامة ومزود بمواد مطهرة

السبت، 21 مارس 2020 05:00 ص
"الكهرباء" تطمئن المواطنين: المحصل يرتدى كمامة ومزود بمواد مطهرة وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد المهندس مدحت فودة رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، أن العمل بجميع إدارات التحصيل على مستوى نطاق عمل شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء تعمل بانتظام، مؤكدًا أن المحصلين يمارسون عملهم بشكل طبيعى رغم الظروف التى تمر بها البلاد.

وأوضح فودة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه وفقًا لتعليمات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والشركة القابضة للكهرباء، جرى توفير المستلزمات الوقائية من انتشار فيروس كورونا للعاملين بإداره التحصيل وخدمة العملاء، موضحًا أنه جرى توزيع الكمامات والمواد المطهرة على العاملين بهذه الإدارات.

وأشار فودة، إلى أن شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء ملتزمة بالإجراءات الوقائية التى أعلنها مجلس الوزراء ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيرًا إلى توقيع الكشف الطبى على جميع العاملين بالشركة عند دخولهم المبنى يوميًا.

وكان الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد أن هناك تعليمات مشددة من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء لجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقاية من فى فيروس كورونا لمنع انتشاره.

وأضاف حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 ستقوم بتوفير الكمامات والمواد اللازمة للتطهير لجميع العاملين بإدارة التحصيل، نظرًا لكونهم أكثر قطاع يختلط بعدد كبير من المواطنين، لافتًا إلى أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء وجميع قيادات الوزارة، خضعوا للكشف الطبى عند دخوله ديوان عام الوزارة، وتبين عدم حملهم لفيروس كورونا.

وأشار حمزة، إلى أنه من ضمن الإجراءات التى اتخذتها الوزارة لتخفيض عدد العاملين تقرر منح جميع السيدات بالقطاع إجازة مدفوعة الأجر طوال مدة تعليق الدراسة بالمدارس وللجامعات.

 


الكهرباء

كورونا

وزارة الكهرباء

الطاقة المتجددة

اخبار

اليوم السابع بلس

اخبار عاجلة

اخبار مصرية

فيروس كورونا

فواتير الكهرباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تأكيدا لما نشره اليوم السابع.. الكهرباء تعلن القواعد الجديدة لتوصيل التيار وإلغاء شرط توفير "غرفة الكهرباء".. سداد مبلغ 2500 جنيه بالمدن و2000 جنيه بالقرى لكل كيلو فولت بديل "الغرفة".. والتطبيق اعتبارا من اليوم

الثلاثاء، 17 مارس 2020 11:30 م

مرصد الكهرباء: 19 ألف 200 ميجا وات احتياطى بالشبكة اليوم

الثلاثاء، 17 مارس 2020 04:19 م

"الكهرباء" تقلل ساعات العمل لجميع العاملين ماعدا المحصلين والكشافين

الثلاثاء، 17 مارس 2020 03:54 م

الكهرباء: إعادة التيار لجميع المشتركين المتضررين من سوء الأحوال الجوية

الثلاثاء، 17 مارس 2020 07:00 ص

الكهرباء: الخبراء الروس يمارسون عملهم بالضبعة وكشف طبى لهم كل 14 يوما

الثلاثاء، 17 مارس 2020 01:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كيف فشلت محاولات الإخوان فى إثارة الشائعات ضد الدولة المصرية عن كورونا؟

كيف فشلت محاولات الإخوان فى إثارة الشائعات ضد الدولة المصرية عن كورونا؟

"الكهرباء" تطمئن المواطنين: المحصل يرتدى كمامة ومزود بمواد مطهرة

"الكهرباء" تطمئن المواطنين: المحصل يرتدى كمامة ومزود بمواد مطهرة

كيف يستفيد أولياء الأمور والمعلمون من توقف الدراسة؟.. اعرف التفاصيل

كيف يستفيد أولياء الأمور والمعلمون من توقف الدراسة؟.. اعرف التفاصيل

محمد أبو حامد: لا مجال لوضع المواطنين أمام خيار الذهاب للمساجد من عدمه

محمد أبو حامد: لا مجال لوضع المواطنين أمام خيار الذهاب للمساجد من عدمه

متى تتصل بـ"الخط الساخن" 105 أو تذهب لمستشفى الحميات للعلاج من كورونا؟

متى تتصل بـ"الخط الساخن" 105 أو تذهب لمستشفى الحميات للعلاج من كورونا؟

التعليم: إرسال جداول امتحانات الثانوية العامة والدبلومات للمدارس لإطلاع الطلاب عليها

التعليم: إرسال جداول امتحانات الثانوية العامة والدبلومات للمدارس لإطلاع الطلاب عليها

أول عيد أم دون تقبيل يد الوالدة.. الإفتاء تهنئ والأوقاف تحذر من التلامس

أول عيد أم دون تقبيل يد الوالدة.. الإفتاء تهنئ والأوقاف تحذر من التلامس

اليوم.. الداخلية تجرى قرعة الحج بالأقصر والجيزة والبحر الأحمر والغربية ودمياط

اليوم.. الداخلية تجرى قرعة الحج بالأقصر والجيزة والبحر الأحمر والغربية ودمياط

تقرير يكشف أكاذيب الجزيرة القطرية حول فيروس كورونا فى مصر "فيديو"

تقرير يكشف أكاذيب الجزيرة القطرية حول فيروس كورونا فى مصر "فيديو"

أول أيام الربيع.. طقس اليوم بارد وشبورة بأغلب الأنحاء وأمطار خفيفة بالوجه البحرى

أول أيام الربيع.. طقس اليوم بارد وشبورة بأغلب الأنحاء وأمطار خفيفة بالوجه البحرى

عيد الأم فى زمن كورونا.. جوجل يحتفل بعيد الأم بتغير واجهته الرئيسية

عيد الأم فى زمن كورونا.. جوجل يحتفل بعيد الأم بتغير واجهته الرئيسية

إصابة أحد موظفى مكتب نائب الرئيس الأمريكى ترامب بفيروس كورونا

إصابة أحد موظفى مكتب نائب الرئيس الأمريكى ترامب بفيروس كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة