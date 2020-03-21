"الكهرباء" تطمئن المواطنين: المحصل يرتدى كمامة ومزود بمواد مطهرة

أكد المهندس مدحت فودة رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، أن العمل بجميع إدارات التحصيل على مستوى نطاق عمل شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء تعمل بانتظام، مؤكدًا أن المحصلين يمارسون عملهم بشكل طبيعى رغم الظروف التى تمر بها البلاد.



وأوضح فودة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه وفقًا لتعليمات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والشركة القابضة للكهرباء، جرى توفير المستلزمات الوقائية من انتشار فيروس كورونا للعاملين بإداره التحصيل وخدمة العملاء، موضحًا أنه جرى توزيع الكمامات والمواد المطهرة على العاملين بهذه الإدارات.



وأشار فودة، إلى أن شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء ملتزمة بالإجراءات الوقائية التى أعلنها مجلس الوزراء ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيرًا إلى توقيع الكشف الطبى على جميع العاملين بالشركة عند دخولهم المبنى يوميًا.



وكان الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد أن هناك تعليمات مشددة من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء لجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقاية من فى فيروس كورونا لمنع انتشاره.



وأضاف حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 ستقوم بتوفير الكمامات والمواد اللازمة للتطهير لجميع العاملين بإدارة التحصيل، نظرًا لكونهم أكثر قطاع يختلط بعدد كبير من المواطنين، لافتًا إلى أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء وجميع قيادات الوزارة، خضعوا للكشف الطبى عند دخوله ديوان عام الوزارة، وتبين عدم حملهم لفيروس كورونا.



وأشار حمزة، إلى أنه من ضمن الإجراءات التى اتخذتها الوزارة لتخفيض عدد العاملين تقرر منح جميع السيدات بالقطاع إجازة مدفوعة الأجر طوال مدة تعليق الدراسة بالمدارس وللجامعات.