"الغرف التجارية": زيادة المعروض من جميع السلع.. واستقرار الأسعار

كتب أحمد حمادة

أعلن مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة، توافر كافة السلع والمواد الغذائية بأنواعها المختلفة بالسوق، ووجود كميات كافية في المحال التجارية ومصانع الانتاج سواء السلع الاساسية واي سلع اخري.

وقال المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في بيان له إن السوق التجاري مستقر نتيجة توافر معروض السلع، وإن فترة غلق المقاهي والمطاعم تواكبها تواجد المحال الأخرى التي تفتح أبوابها، مثل محال البقالة والسوبر ماركت والصيدليات وخدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم وبدون إغلاق، وهو ما يؤكد استقرار السوق، وسير العملية التجارية في مسارها الطبيعي .

وأهاب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بالمواطنين في المحافظات المختلفة بضرورة اتباع التعليمات والإجراءات الطبية اللازمة لتجنب انتشار فيروس كورونا مع مراعاة تنفيذ القرارات الحكومية التي تم صدورها من اجل الحفاظ علي كل مواطن علي ارض هذا الوطن الغالي.

وقال "العربي" إن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع بالسوق أمن ولذلك مطلوب عدم التكالب علي اي سلعة خاصة في ظل توافر معروض جيد من السلع المختلفة وفي كافة مناطق مشددا علي ان مجالس ادارات الغرف التجارية بالمحافظات المختلفة وغرف عملياتها في حالة انعقاد دائم لمتابعة السوق ورصد اي مستجدات قد تحدث به والسعي الي الحفاظ علي استقراره بالتعاون مع كافة الجهات المعنية الأخرى