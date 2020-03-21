العراق: قائد عمليات بغداد يدعو إلى الالتزام بحظر التجوال لمنع انتشار كورونا

بغداد أ ش أ

دعا قائد عمليات العاصمة العراقية بغداد اللواء الركن عبد الحسين التميمى، اليوم السبت، مواطنى بلاده إلى الالتزام بحظر التجوال والبقاء فى المنازل منعا لانتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وقال التميمى - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - "نهيب بالمواطنين الكرام الالتزام بحظر التجوال الصحى والبقاء فى المنازل حفاظا على سلامتكم ومنعا لانتشار الفيروس".

وأضاف أن "قواتنا الأمنية تمارس دورها فى جميع أرجاء العاصمة لنشر الوعى ومنع التجمعات التى تخالف توصيات خلية الأزمة".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية - أمس - أن مجموع الإصابات الكلى بفيروس "كورونا" بلغ 208، والوفيات 17 حالة.