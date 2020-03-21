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الطائفة الإنجيلية: تعليق الصلوات والأنشطة فى كافة المذاهب التابعة لنا

السبت، 21 مارس 2020 02:17 م
الطائفة الإنجيلية: تعليق الصلوات والأنشطة فى كافة المذاهب التابعة لنا القس الدكتور آندريه زكى
سارة علام

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بعث الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، اليوم السبت، رسالة إلى رؤساء كافة المذاهب الإنجيلية الـ18 التابعة للطائفة، شدد فيها على ضرورة تعليق كافة الصلوات والاجتماعات والأنشطة الروحية من اليوم ولمدة أسبوعين، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس "كوفيد 19" المستجد المعروف باسم كورونا.

 

كان رئيس الطائفة الإنجيلية قد قرر تعليق الأنشطة ومدارس الأحد والمؤتمرات والفعاليات منذ أيام بينما قرر اليوم إيقاف اجتماعات الصلاة (صلوات) الجمعة والأحد.

 

يأتي ذلك بعدما اجتمعت اللجنة الدائمة للمجمع المقدس، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني صباح اليوم، لمناقشة آخر التطورات بشأن موضوع انتشار فيروس كورونا المستجد، COVID-19،  حيث أصدرت اللجنة بيانًا، جاء نصه: "في إطار متابعة الوضع الاستثنائي الذي يمر به العالم هذه الأيام، وكذلك البيانات التي تصدرها تباعًا منظمة الصحة العالمية والتي تظهر الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد COVID-19 في مختلف دول العالم، ومن بينها بلادنا العزيزة مصر، التي يبذل مسئولوها قصارى جهدهم في سبيل احتواء الوباء، الذي يعد أكبر أزمة صحية خطيرة نواجهها منذ مئات السنين.

 

وتابع البيان: "ونظرًا لأن التجمعات تمثل الخطر الأكبر الذي يؤدي إلى سرعة انتشار الفيروس، قررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من منطلق مسئوليتها الوطنية والكنسية ، وحفاظًا على أبناء مصر جميعًا:

 

- غلق جميع الكنائس وإيقاف الخدمات الطقسية والقداسات والأنشطة.

 

- غلق قاعات العزاء واقتصار أي جناز على أسرة المتوفي فقط، على أن تقوم كل إيبارشية بتخصيص كنيسة واحدة للجنازات وتمنع الزيارات إلى جميع أديرة الرهبان والراهبات.

 

- يسري هذا القرار من اليوم السبت 21 مارس ولمدة أسبوعين من تاريخه، ولحين إشعار آخر.

 

واختتم البيان:"وإذ تُذَكِّر الكنيسة بقول السيد المسيح: "لاَ تُجَرِّب الرَّبَّ إِلهَكَ" (مت 4 : 7)، تناشد جموع الأقباط في مصر والخارج عدم التهاون إزاء الأزمة الحاضرة، والالتزام بالإجراءات التي تعلنها السلطات المسئولة، للمساهمة بفاعلية في تفادي كارثة تلوح في الأفق، يترجمها تزايد أعداد المصابين بالفيروس والمتوفين في العالم،  فليس من الحكمة أو الأمانة أن يكون الإنسان سببًا في إصابة الآخرين أو فقد أحد أحبائه.

 

وأضاف البيان : تدعو الكنيسة الجميع إلى رفع صلوات وتضرعات في كل موضع، واثقةً في أن صلواتهم سوف تصل إلى مسامع الرب القدير وأنه سيتحنن علينا ويرفع هذه الضيقة، ويعطي شفاءًا وسلامًا وطمأنينة لكل العالم ويبارك كل الجهود التي تبذل لمواجهة هذا الوباء الذي يهدد العالم كله.

 

 واختتم: كما نصلي بلا انقطاع لكي ينعم الله على المصابين بهذا الداء بالصحة والعافية وليبارك جهود الأطقم الطبية القائمة على متابعة وعلاج المرضى حتى يتم شفاؤهم.


الانجيلية

غلق الكنائس الانجيلية

أندريه زكي

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