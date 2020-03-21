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الضفة الغربية بفلسطين تسجيل إصابة جديدة بكورونا وارتفاع العدد لـ53

السبت، 21 مارس 2020 09:07 م
الضفة الغربية بفلسطين تسجيل إصابة جديدة بكورونا وارتفاع العدد لـ53 فيروس كورونا - أرشيفية
كتب عامر مصطفى

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أفادت سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، نقلا عن مراسلها، تسجيل إصابة جديدة في رام الله ليرتفع عدد الإصابات في الضفة الغربية إلى 53.

 

وأعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، انخفاض عدد المصابين بفيروس "كورونا المستجد" فى فلسطين إلى 31 مصابا مازالوا قيد المتابعة الصحية، وذلك بعد الإعلان عن تعافى 17 حالة من أوائل المصابين فى بيت لحم، وأنه لا حالات جديدة حتى اللحظة.

 

وقال ملحم - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أمس/الجمعة/ - إن النجاح الذى تحقق فى مدينة بيت لحم بعد تعافى 17 مصابا وعودتهم إلى الحجر المنزلي، ينبغى أن يحفزّنا نحو المزيد من الحيطة والحذر والمزيد من الإجراءات التى تؤدى إلى خفض عدد الإصابات، مضيفا أنه لا ينبغى لهذا النجاح أن يتسبب فى حالة من الاسترخاء فى مكافحة الوباء.

 

وأكد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، أن ضرورة توخّى الحذر والالتزام بمعايير الحجر الصحى والتعاون المجتمعى لتقليص مساحة انتشار الوباء، سيسهم فى خفض عدد المصابين فى الأيام والأسابيع المقبلة.

 


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