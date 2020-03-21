اليوم السابع
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الصحة تدعم مستشفى رأس غارب بـ 10 كراسى لوحدة الغسيل الكلوى

السبت، 21 مارس 2020 03:13 م
الصحة تدعم مستشفى رأس غارب بـ 10 كراسى لوحدة الغسيل الكلوى كراسى الغسيل الكلوى الجديدة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر، اليوم السبت، دعم مستشفي رأس غارب المركزي، ب 10 كراسى لوحدة الغسيل الكلوي، وذلك طبقاً لتوجيهات اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الاحمر بالاهتمام بالمنظومة الصحية وتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.

وأكدت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب قيام اللواء أيهاب رأفت، رئيس مدينة غارب، بجولة تفقدية بمستشفي غارب المركزي، ترافقه الدكتورة فتحية مغربي مديرة المستشفى، حيث تفقد وحدة الغسيل الكلوي.

وأكد رئيس المدينة أن تم دعم الوحدة بعدد 10 كراسى غسيل كلوى مقدمة من وزارة الصحة وتم تجهيزهم لاستقبال المرضى ليصبح اجمالى عدد كراسى الغسيل الكلوى 14 كرسيا.

وأضاف رأفت تم تجهيز غرفة العزل بالمستشفى وحث الأطباء على التعقيم والتطهير المستمر للغرفة لاستقبال المرضى الذين تتطلب حالاتهم العزل الوقائي.

وجدير بالذكر أن مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر قد اتخذت عدد من الإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا، إذ أكدت المديرية فى بيان لها اليوم أن الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، وجه فرق مكافحة الأمراض المتوطنة برئاسة الدكتورة نصره سعد، والفرق بالإدارات الصحية بالغردقة وغارب وسفاجا ومرسى علم والقصير والشلاتين للقيام بأعمال الرش والتعقيم والتطهير.

وقامت الفرق بتطهير مدارس راس غارب، ومساجد مرسى علم والقصير وسفاجا والشلاتين حيث قامت الفرق برش وتطهير وتعقيم 15 منتجع سياحى بالغردقة وسهل حشيش ومبنى الأحوال المدنية ومكتب الخبراء وبنك الدم وجهاز شئون البيئة والأمن المركزى وكلية التربية والمدينة الشبابية وحى الشمال والسوق وقرية الصيادين.وبمدينة رأس غارب تم تطهير وتعقيم قسم الشرطة ومجلس المدينة ومدرسة العبور ومدرسة السادات، وبمدينة سفاجا تم رش وتطهير وتعقيم السجل المدنى وقسم الشرطة والمسجد الكبير والمسجد الإسلامى والشهر العقارى والمحكمة.

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البحرالاحمر

اخبارمصر

وحدة الغسيل الكلوي

مستشفي غارب المركزي

كراسي للغسيل الكلوي

فيروس كورونا

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