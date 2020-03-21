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الصحة السعودية: 48 إصابة جديدة بكورونا فى المملكة.. والإجمالى 392 حالة

السبت، 21 مارس 2020 02:50 م
الصحة السعودية: 48 إصابة جديدة بكورونا فى المملكة.. والإجمالى 392 حالة مؤتمر وزارة الصحة السعودية
كتب محمد عبد العظيم

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أعلن ممثل وزارة الصحة السعودية، أن إجمالى عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وصل إلى 392 حالة بعد أن تم تسجيل 48 حالة مصابة بالفيروس، لافتا إلى الدولة توفر كل الإمكانيات الخاصة من أجل السيطرة على انتشار فيروس كورونا. 

وأضاف ممثل وزارة الصحة السعودية خلال مؤتمر صحفى اليوم السبت، أنه تم تسجيل 26 حالة تعافى من الإصابة بالفيروس بعد أن تم شفاء 8 حالات. 

وأهابت الوزارة بالجميع الالتزام بالإرشادات والتوجيهات، ومنها تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات، وذلك حفاظا على سلامتهم وسلامة المجتمع.

ودعت كل من كانت لديه تساؤلات أو استفسارات عما يخص الفيروس، التواصل فوراً مع "مركز اتصال الصحة 937"، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات، يذكر أن فيروس كورونا الجديد وصل إلى أكثر من 180 دولة، وسط جهود عالمية ومحلية مكثفة لمحاصرته والقضاء عليه.

 


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