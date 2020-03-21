الشرطة الفرنسية تستخدم طائرات مسيرة ضمن خطتها لمكافة "كورونا"

كتب: أحمد علوى

قالت صحيفة لوموند الفرنسية، انه سيتم استخدام طائرات بدون طيار في العاصمة الفرنسية باريس لمتابعة انضباط المواطنين وسهولة احتواء لضمان احتواء السكان، وفقاً لما قاله رئيس شرطة باريس اليوم السبت، ديدييه لالمينت ، وتم اجراء أول اختبارات لجهاز المراقبة الجديد هذا ، والذي يهدف إلى التعرف بسهولة أكبر على المواطنين الذين لا يحترمون التدابير.

وتمتلك شرطة باريس نحو عشرين طائرة بدون طيار، والتي يمكن أن تطير على ارتفاع 150 مترًا، وقال محافظ شرطة باريس ديدييه لاليمنت لوسائل الإعلام "أن التكنولوجيا تساعدنا ، لكنها ليست كافية، فالوجود البشري أمر حاسم ، وليست طائرة بدون طيار ستحل محل ضابط شرطة ".

وفي نيس (ألب ماريتيم) ، سمحت المحافظة للشرطة باستخدام طائرة بدون طيار مزودة بمكبر صوت، لتبث رسالتين مسجلتين: "يحظر خروج الجميع إلى خارج المنزل بدون استثناء" والرسالة الثانية، "يرجى الحفاظ على مسافة أمان لا تقل عن متر واحد بين كل شخص". كما تم استخدام طائرة هليكوبتر للدرك ، في حين تم حظر الوصول إلى شواطئ جبال الألب البحرية".

وسجلت السلطات الصحية فى فرنسا 78 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، امس الجمعة، ليرتفع الإجمالى إلى 450 بزيادة 21 فى المئة وهى زيادة أقل حدة منها فى اليومين الماضيين بعد الإعلان عن إجراءات إضافية لفرض الإغلاق العام.

وأضاف جيروم سولومون مدير وكالة الصحة فى مؤتمر صحفى أن عدد الإصابات ارتفع إلى 12612 حالة من 10995 أمس، بزيادة 15 فى المئة خلال 24 ساعة ، مضيفا إن 1297 شخصا فى حالة خطيرة ويحتاجون إلى أجهزة الإنعاش بارتفاع 16 فى المئة مقارنة مع أمس.