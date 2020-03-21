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السيسي يوجه بتركيز جهود الحكومة على دعم فئات الشعب خاصة العمالة غير المنتظمة

السبت، 21 مارس 2020 05:35 م
السيسي يوجه بتركيز جهود الحكومة على دعم فئات الشعب خاصة العمالة غير المنتظمة السيسي يوجه بتركيز جهود الحكومة على دعم مختلف فئات الشعب
كتب محمد الجالى

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتركيز جهود الحكومة على دعم مختلف فئات الشعب، خاصةً قطاع العمالة غير المنتظمة، والفئات الأكثر احتياجًا، وذلك فى إطار الخطط والبرامج التى تقوم بها الدولة فى إدارتها لأزمة فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى برئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزيرة التضامن، ومستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الريمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول مناقشة الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لإدارة الوضع الحالى فى ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد عالميًا وداخليًا، خاصةً ما يتعلق بتدبير الاحتياجات المالية للجهات الحكومية المختلفة للتعامل مع التطورات ذات الصلة.

 
 
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العنالة غير المنتظمة

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