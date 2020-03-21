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السيسي يصدر قرارا بتعيين محمد عوض تاج الدين مستشارا للرئيس للصحة والوقاية

السبت، 21 مارس 2020 05:15 م
السيسي يصدر قرارا بتعيين محمد عوض تاج الدين مستشارا للرئيس للصحة والوقاية الرئيس السيسى ومحمد عوض تاج الدين
كتب محمد الجالى

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارًا بتعيين الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشارًا لرئيس الجمهورية لشئون الصحة الوقاية.

 

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس اجتمع مع الدكتور محمد عوض تاج الدين.

 


محمد عوض

مستشار الرئيس

كورونا

السيسى

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