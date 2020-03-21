السيسي يصدر قرارا بتعيين محمد عوض تاج الدين مستشارا للرئيس للصحة والوقاية

كتب محمد الجالى

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارًا بتعيين الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشارًا لرئيس الجمهورية لشئون الصحة الوقاية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس اجتمع مع الدكتور محمد عوض تاج الدين.