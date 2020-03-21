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السيسي في عيد الأم: أتوجه بأغلى مشاعر الإنسانية لمن ضحت وكانت رمزًا للحكمة

السبت، 21 مارس 2020 04:40 م
السيسي في عيد الأم: أتوجه بأغلى مشاعر الإنسانية لمن ضحت وكانت رمزًا للحكمة الرئيس عبد الفتاح السيسى مع السيدة والدته رحمها الله
كتب محمد الجالى

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توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى عيد الأم، بأغلى مشاعر الإنسانية إلى كل من ضحت وأعطت وتفانت، وكانت رمزًا للحكمة والصبر والإيمان والعطاء، من كافحت وكانت سندا وعونا.
وقال الرئيس علي صفحته الشخصية بموقع التغريدات القصيرة "تويتر":"الى من ندين لها بما غرسته فى قلوب أبنائها من خير ومحبة ورحمة وتسامح.
‏إلى أمى..التي أدعو الله لها بالمغفرة والرحمة، وإلى كل أم من عظيمات مصر، أتوجه إليكن جميعًا بأسمى آيات الاحترام والتقدير والعرفان ..عبد الفتاح السيسى".
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