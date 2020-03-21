اليوم السابع
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السودان تطالب بتوفير 13.5 مليون دولار لدعم جهود مكافحة كورونا

السبت، 21 مارس 2020 05:18 ص
السودان تطالب بتوفير 13.5 مليون دولار لدعم جهود مكافحة كورونا كورونا ارشيفية
وكالات

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طالب مكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة “أوتشا” في السودان، بتوفير مبلغ 13.5 مليون دولار لدعم جهود الحكومة السودانية لمواجهة وباء كورونا المستجد، لافتا النظر إلى أنه تم تأكيد حالة وفاة واحدة في السودان ، حسبما نشرت واس.
وقال مكتب “أوتشا”، في بيان له اليوم، إنه وفقا لما ذكرته وزارة الصحة الاتحادية السودانية تم إخراج 270 شخصا كانوا في السابق بحجر صحي (بما في ذلك أولئك الذين تم عزلهم في المعابر الحدودية)، بينما ظل 67 شخصا في مراكز العزل، وأشار إلى أن أغلبية الأشخاص المعزولين هم في ولاية الخرطوم، مع شخص واحد في كل من الولايات التالية: شمال كردفان، غرب كردفان، نهر النيل، البحر الأحمر، شمال دارفور وكسلا.
وأوضح البيان أنه يتم توزيع بروتوكولات الفرز المحدثة وتعريفات الحالة على العاملين الصحيين في المرافق بجميع أنحاء السودان، مطالبا باتباع بروتوكولات الفرز المتوفرة لتجنب الإفراط في تشخيص الحالات المشتبه بها، مما يؤدي إلى إرهاق النظام الصحي بشكل مفرط ويسبب الذعر غير الضروري بين السكان.

الامم المتحدة

كورونا

فيروس

السودان

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