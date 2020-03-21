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الرى: وقف تلقى شكاوى ورقية والاكتفاء بالالكترونية والخط الساخن لمواجهة كورونا

السبت، 21 مارس 2020 01:44 م
الرى: وقف تلقى شكاوى ورقية والاكتفاء بالالكترونية والخط الساخن لمواجهة كورونا وزارة الرى
كتبت أسماء نصار

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أعلنت وزارة الموارد المائية والرى عن عدم تلقى اى شكاوى ورقية بمكتب الوزير او بإدارات خدمة المواطنين بالمحافظات والاقتصار على رابط منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء (www.shakwa.eg) أو الاتصال بالخط الساخن 16528 بالاضافة إلى البلاغات التليفونية لكافة أجهزة وهيئات الوزارة.

أوضحت الوزارة أن هذا الإجراء ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد حيث يأتى هذا الاجراء للحد من احتمالات العدوى بفيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة العاملين والمواطنين من ايه احتمالات او فرص للعدوى .

الجدير بالذكر أن الفيروس يدخل الجسم عن طريق الأنف أو العين أو الفم، ثم ينتقل إلى الرئتين، وهذا هو السبب فى أنه ينصح بتجنب لمس الوجه أو الدخول فى أماكن مزدحمة، حيث يتم استنشاق الجسيمات من خلال السعال والعطس، ويكون كبار السن (أكثر من 60 عامًا وبشكل خاص فوق 70 عامًا) أكثر عرضة للوفاة أو المرض الشديد معCOVID-19  ، وقد يكون للمجتمعات التى لديها الكثير من الاتصال بين الشباب والكبار، خاصة إذا كانوا يعيشون معًا، انتقالًا أسرع للفيروس وسوء حدة المرض، بما فى ذلك الموت.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت مساء أمس الجمعة، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 60 حالة.

وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 11 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، تشمل الحالات 5 مصريين من بينهم "طبيب وممرضة"، بالإضافة إلي 6 أجانب من جنسيات مختلفة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 39 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 60 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 29 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل حالة لأجنبي و 28 من المصريين، بعضهم عائدين من الخارج، والبعض الآخر من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة مواطن مصري يبلغ من العمر 60 عاما من محافظة الجيزة، كان عائدا من إيطاليا.

 


الرى

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