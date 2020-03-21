اليوم السابع
Ads
السبت، 21 مارس 2020 11:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الروم الكاثوليك: إيقاف القداسات والصلاة من المنزل للوقاية من كورونا

السبت، 21 مارس 2020 11:24 ص
الروم الكاثوليك: إيقاف القداسات والصلاة من المنزل للوقاية من كورونا بطريرك الروم الكاثوليك
كتبت سارة علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الأنبا جورج بكر مطران الروم الكاثوليك لمصر والسودان إيقاف كافة الصلوات الجماعية والقداسات بالكنائس التابعة للطائفة وذلك تجنبًا للعدوى من فيروس كوفيد 19 المستجد المعروف باسم كورونا.

وقال بكر فى بيان له اليوم:"نتبنى موقف الكنيسة الكاثوليكية وليس لدينا إلا الصلاة من المنزل وقراءة الكتاب المقدس وبالنسبة لصلوات الجنازة تقتصر على أسرة المتوفى فقط مع ضرورة إتباع الإرشادات الصحية التى أعلنتها السلطات المختصة".

كانت الكنائس المصرية قد استجابت بشكل فورى لتعليمات الدولة وإجراءاتها الاحترازية ضد انتشار فيروس كوفيد 19 المعروف باسم كورونا، ففى حين علقت الكنيسة الأرثوذكسية مدارس الأحد وخدمات التربية الكنسية، دعت الكنيسة الكاثوليكية إلى غلق المقاهى وأماكن التجمعات ومنعت الكنيسة الإنجيلية المؤتمرات والرحلات.

كما أصدرت الكنيسة القبطية الارثوذكسية تعليمات مشددة للأقباط، تزامنا مع توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعليق الدراسة اسبوعين، بدء من اليوم الأحد، تتضمن ضوابط للالتزام بها من جانب مرتادى الكنائس.

وشملت التعليمات تعليق كافة خدمات التربية الكنسية على اختلاف المراحل العمرية وكذلك الاجتماعات النوعية والعامة وتعليق كافة الأنشطة الكنسية التى بها تجمعات مثل الحضانات ومراكز التأهل والرحلات وتعليق الدراسة بكافة المعاهد والكليات اللاهوتية.

كما تضمنت التعليمات إقامة أكثر من قداس يوميا تجنبا للزحام وبالأخص أيام الإجازات والمناسبات والحرص قبل التوجه لحضور القداسات على التأكد من عدم الإصابة بارتفاع درجات الحرارة أو أعراض الأنفلونزا مع إحضار كل مصلٍ أدواته الشخصية مقل لفافة وزجاجة مياه وغطاء راس للسيدات وتقليل المصافحة بالأيدى قدر المستطاع.

وشملت التعليمات تعليق كافة خدمات التربية الكنسية على اختلاف المراحل العمرية وكذلك الاجتماعات النوعية والعامة وتعليق كافة الأنشطة الكنسية التى بها تجمعات مثل الحضانات ومراكز التأهل والرحلات وتعليق الدراسة بكافة المعاهد والكليات اللاهوتية.


بطريرك الروم الكاثوليك

الكنائس وكورونا

ايقاف القداسات

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار مصر اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الكنيسة الكاثوليكية: وقف القداسات.. وصلوات الجنازة لأسرة المتوفى فقط

الجمعة، 20 مارس 2020 10:51 م

مبادرات كنسية لتقليل الزحام لمواجهة أزمة كورونا.. مطران سمالوط: قصر الصلوات على الكهنة لتقليل الأعداد.. ومطران الإسماعيلية: سر التناول بيد المصلى وابقوا فى بيوتكم.. ورئيس الإنجيلية يمنح الكنائس حق تعليق الصلوات

الجمعة، 20 مارس 2020 07:30 م

المسلم بيعقم الكنيسة والمسيحى فى خدمة المسجد.. ملحمة بنى سويف ضد كورونا

الجمعة، 20 مارس 2020 06:45 م

السنودس الإنجيلي: غلق جميع كنائسنا وكافة مبانينا الإدارية للوقاية من كورونا

الجمعة، 20 مارس 2020 05:47 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قرارات الحكومة منذ بداية أزمة كورونا.. فيديو

قرارات الحكومة منذ بداية أزمة كورونا.. فيديو

لو عايز تحافظ على نفسك وأهلك.. 15 نصيحة من الصحة العالمية اوعى تفوتك

لو عايز تحافظ على نفسك وأهلك.. 15 نصيحة من الصحة العالمية اوعى تفوتك

الحلقة الثالثة.. اعرف أعراض فيروس كورونا وكيف تقى نفسك منه.. فيديو

الحلقة الثالثة.. اعرف أعراض فيروس كورونا وكيف تقى نفسك منه.. فيديو

الداخلية تتابع إغلاق المقاهى والمطاعم المخالفة لمواجهة فيروس كورونا

الداخلية تتابع إغلاق المقاهى والمطاعم المخالفة لمواجهة فيروس كورونا

التعليم العالى: 4.3 مليار تكلفة التحول التكنولوجى للدراسة بالجامعات

التعليم العالى: 4.3 مليار تكلفة التحول التكنولوجى للدراسة بالجامعات

هيئة الرعاية الصحية تطلق خطًا ساخنًا "15344" لحجز الكشف بالمستشفيات

هيئة الرعاية الصحية تطلق خطًا ساخنًا "15344" لحجز الكشف بالمستشفيات

النقل العام: وضع أجهزة تعقيم بالمحطات وكاشفات حرارة لفحص السائقين

النقل العام: وضع أجهزة تعقيم بالمحطات وكاشفات حرارة لفحص السائقين

التعليم لطلاب الثانوية: ضرورة الاستفادة من النماذج الاسترشادية فى تحصيل دروسكم

التعليم لطلاب الثانوية: ضرورة الاستفادة من النماذج الاسترشادية فى تحصيل دروسكم

رغم قرار تأجيل القضايا.. هذه الدوائر تعمل بمحكمة الاستئناف

رغم قرار تأجيل القضايا.. هذه الدوائر تعمل بمحكمة الاستئناف

اليوم.. استمرار موجة الصقيع وتوقعات بسقوط أمطار خفيفة على الإسكندرية

اليوم.. استمرار موجة الصقيع وتوقعات بسقوط أمطار خفيفة على الإسكندرية

طلب إحاطة للحكومة بإجراءات مشددة لحماية المواطنين من جشع التجار

طلب إحاطة للحكومة بإجراءات مشددة لحماية المواطنين من جشع التجار

الشرطة تواصل استهداف المراكز التعليمية للحد من الزحام ومواجهة كورونا

الشرطة تواصل استهداف المراكز التعليمية للحد من الزحام ومواجهة كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة