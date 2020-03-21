الدكتورة دعاء سهيل تؤكد: الألياف والأعشاب تساعد على إنقاص الوزن بدون مضاعفات

تقرير خاص

تناول العديد من الأدوية التي تحتوي على مركبات كيماوية وهرمونية من أجل انقاص الوزن أمر خطير للغاية.

الدكتورة دعاء سهيل استشاري التغذية العلاجية والتخسيس والتجميل، وصاحبة مبادرة مصر بدون سمنة، وأول من أسس فكرة التخسيس أون لاين، توضح في التقرير التالي أهمية تناول الألياف والأعشاب على هيئة مكملات غذائية.

وأوضحت الدكتورة دعاء سهيل في حديثها لـ"اليوم السابع" إنها ضد أن يخضع مريض السمنة لحمية غذائية، وأن يتم حرمانه من أنواع محددة من الأطعمة، فهي على العكس تشجع أن يتناول المريض كل ما يحلو له من طعام، حتى يحصل على كامل عناصره الغذائية.



5 مميزات لتناول الالياف والاعشاب لمريض السمنة

وأشارت إلى إنها توصي المريض بأن يتناول مجموعة من المكملات الغذائية والتي تحتوي على أعشاب وألياف وظيفتها أن تشعره بالامتلاء، فكمية الطعام الذي سيتناوله سيكون أقل من المعتاد وبالتالي سينقص وزنه دون حرمان، لافتة لأن تلك الأعشاب والألياف أيضا تشعره بالعطش وبالتالي سيتناول الكثير من الماء اللازم أيضا لإنقاص وزنه.

وفي السياق ذاته أكدت أن تلك المكملات الغذائية تحتوي على ألياف البسيلوم والتي تساعد سريعاً على الشعور بالشبع لفترات طويلة، أيضا مثل أعشاب الجارسينيا المعروف أنها مانعة للشهية، وتكون بتركيز 60% وهذه النسبة المسموح بها دولياً وبها خلاصة الـ HCA الذي يهاجم الإنزيم المسئول عن تكوين الخلايا الدهنية، وعندما أقوم بالتحكم في الإنزيم المسئول عن تكوين الخلايا الدهنية و قللت الشهية، يسحب المريض من الدهون الموجودة لديه فيظهر ذلك على شكل طاقة، وبالتالي أكون أغلقت شهيته وأعطيته الكورس العلاجي المناسب لحالته الصحية، مع المتابعة الدقيقة من قبل فريق متخصص نستطيع في النهاية أن نصل إلى الهدف وهو إنقاص الوزن بدون ريجيم وبدون أي حرمان.

ولفتت إلى أن الألياف والأعشاب تتميز أيضا بأنها تظل في المعدة لمدة 14 ساعة متصلة، وبالتالي خلال هذه الفترة لا يشعر المريض بالجوع، كما أنها كثيرة الأنواع وكل نوع لتحقيق هدف محدد وكل إنسان له ما يحتاجه لذا يتم وصف الكورس العلاجي المناسب حسب احتياج كل حالة.

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