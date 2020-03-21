اليوم السابع
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السبت، 21 مارس 2020 04:01 م
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الداخلية التركية تعلن غلق صالونات الحلاقة وتصفيف الشعر إلى أجل غير مسمى

السبت، 21 مارس 2020 04:01 م
الداخلية التركية تعلن غلق صالونات الحلاقة وتصفيف الشعر إلى أجل غير مسمى حالات فيروس كورونا - أرشيفية
كتب- هاشم الفخراني

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أعلنت وزارة الداخلية التركية، غلق صالونات الحلاقة وتصفيف الشعر ومراكز التجميل حتى إشعار آخر في عموم البلاد، اعتبارا من مساء السبت، في إطار التدابير الإضافية للحد من انتشار فيروس كورونا بالبلاد.

وبعد التشاور مع وزارة الصحة، أرسلت الداخلية االتركية تعميما ملحقا للتدابير المتخذة ضد الفيروس، إلى جميع الولايات حول إغلاق محلات الحلاقة وتصفيف الشعر ومراكز التجميل إعتبارا من الساعة السادسة من مساء السبت، وذلك لمنع الاتصال الجسدي بين الأشخاص خلال مزاولة المراكز المذكورة أنشطتها.

وحتى ظهر السبت، أصاب كورونا حوالي 279 ألف شخص حول العالم، بينهم أكثر من 11 ألفاً و500 وفاة، أغلبهم في إيطاليا والصين وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة. –

 

 

 


تركيا

كورونا

فيروس كورونا

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