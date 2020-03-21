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الجزائر.. غلق جميع المطاعم والمقاهى على الفور للحد من انتشار فيروس كورونا

السبت، 21 مارس 2020 02:36 م
الجزائر.. غلق جميع المطاعم والمقاهى على الفور للحد من انتشار فيروس كورونا فيروس كورونا
كتب محمد عبد العظيم

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قررت السلطات المعنية فى دولة الجزائر، إغلاق جميع المطاعم والمقاهي على الفور للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". 

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، مساء امس الجمعة، ارتفاع الوفيات في الجزائر بسبب فيروس كورونا إلى 12 حالة، فيما تم وضع 3328 مواطنا جزائريا رهن الحجر الصحي.
 
وفرض الجزائريون على أنفسهم حظرا غير رسمي للتجوال، خوفا من انتشار فيروس "كورونا" الذي يجتاح العالم، الأمر الذي يعكس وعيا شعبيا متزايدا تجاه الأزمة الصحية التي تضرب العالم.
 
ورغم أن الحكومة الجزائرية لم تفرض حظرا للتجوال إلا أن المواطنين لزموا منازلهم، وأغلقوا المحال التجارية باستثناء محال المواد الغذائية والصيدليات، خوفا من انتشار المرض، كما خلت شوارع أحياء العاصمة الجزائرية من المارة، خاصة بعد تطبيق قرار غلق المساجد وتعليق صلاة الجمعة، فيما اختفى الباعة الجائلون وانتشرت فرق الحماية المدنية التي تقوم بتطهير الشوارع وأبواب المحال التجارية المغلقة.
 
من جانبها، كشفت وزارة السياحة الجزائرية عن وضع 3328 مواطنا عادوا من دول موبوءة بفيروس كورونا رهن الحجر الصحي في فنادق عدة.
 
وقامت الوزارة بوضع العائدين رهن الحجر الصحي بالتنسيق مع المصالح الصحية المختصة، مؤكدة على توفير كل الظروف الاستشفائية للتكفل بهم طيلة مدة الحجر وهي 14 يوما.

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