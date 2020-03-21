التموين: اليوم آخر موعد للأوكازيون الشتوى لعام 2020

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن اليوم السبت، آخر موعد للأوكازيون الشتوى لعام 2020، وأن الجهات المشاركة تلتزم بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترناً به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد قرر مد فترة التصفية الموسمية الأولى "الاوكازيون الشتوى" لعام 2020 حتى يوم 21 مارس، بدلا من انتهاء الأوكازيون فى 26 فبراير الجارى وذلك حتى الاحتفالات بعيد الأم .

ويذكر أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وجه بتشديد الرقابة على الأسواق والعمل على نجاح موسم الأوكازيون الشتوى من خلال تيسير كافة الإجراءات لمشاركة المحلات التجارية، وأنه وفقا لنظام العمل بالأوكازيون فإن المحلات ستشارك فى الأوكازيون الشتوى، لها الحرية فى تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه فى العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تصل نسبة التخفيضات لبعض المنتجات إلى ما يقرب من 50%، وأن ذلك يكون وفقا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة فى عروض الأوكازيون الشتوى.

وطالبت وزارة التموين، المواطنين بشراء المنتجات من المحلات المعروفة والمرخصة، وليس مع الباعة الجائلين للحصول على حقهم فى سلع جيدة وتخفيضات حقيقية، مع ضرورة التزام التجار بإعطاء المستهلك فواتير بالسلع التى يتم شراؤها بها ثمن السلعة قبل الأوكازيون وبعد التخفيضات، حتى يتأكد من الحصول على تخفيضات حقيقية، وأن تتضمن الفاتورة نوع السلعة وتاريخ الشراء، لافتا إلى أن الهدف من الأوكازيون هو توفير سلع للمواطنين بأسعار مخفضة، وكذلك تنشيط حركة البيع للتجار.