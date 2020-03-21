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التعليم توضح تفاصيل المشروع البحثى لطلاب النقل كبديلا للامتحان التقليدى

السبت، 21 مارس 2020 10:32 ص
التعليم توضح تفاصيل المشروع البحثى لطلاب النقل كبديلا للامتحان التقليدى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نظام " المشروع" الالكتروني سيتم عبر المنصة التفاعلية مع المدرسة يعتبر  تكليف للطالب يتم إنجازه من خلال البحث فى المصادر والمعلومات ويقدم للمدرس إلكترونيا لتقييمه ويمكن أداء المشروع للطالب بشكل فردى أو من خلال مجموعة من زملائه لا تزيد عن خمسة طلاب.
 
وأوضحت الوزارة، أنه سيتم توفير المنصة الالكترونية للتواصل بين الطلاب والمعلمين، وتضم قرابة 6.5 مليون فصل افتراضي فى  55 ألف مدرسة وسيتم من خلالها متابعة شرح الدروس والإجابة عن أسئلة الطلاب وإجراء الامتحانات اونلاين، ويستطيع الطلاب الانضمام للفصل الافتراضي عن طريق كود ودعوة يتم استقبالهم الكترونيا من مدرس الفصل.
 
وكان وزير التربية والتعليم أكد أنه سيتم إلغاء الامتحانات التحريرية لصفوف النقل من الصف الثالث الابتدائي وحتي الثاني الاعدادي للتيرم الثاني ، و نهائيا بدءا من سبتمبر 2020 ،بشكلها التقليدي من لجان ومراقبين وتصحيح ،وتطبيق المشروع الالكتروني كنظام للتقييم،وذلك حتي يستفيد الطلاب من المراجع ومصادر المعرفة الالكترونية والتدريب علي البحث والتحري والعمل الجماعي.
 
واستعرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الجهود التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في الأيام الماضية لتطبيق "التعليم عن بعد"، وذلك بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتعليق الدراسة حماية لأبنائنا الطلاب.
 
 
وقال الدكتور طارق شوقي، في رسالة مصورة (فيديو) اليوم، إن جميع قيادات الوزارة بذلت مجهودًا كبيرًا خلال الأربعة أيام الماضية لتقديم حلول متعددة لتطبيق "التعلم عن بعد"، والتى استثمرت الوزارة فيه على مدار السنوات الماضية، وجاء الوقت للاعتماد عليه بسبب الظروف التي نمر بها حاليًا من تداعيات انتشار فيروس كورونا.
وأضاف شوقي، أن الوزارة وفرت مكتبة إلكترونية بجانب بنك المعرفة المصري "EKB" لمساعدة أبنائنا الطلاب على المذاكرة تضم مختلف المناهج الدراسية الكاملة للصفوف بداية من رياض الأطفال (kg) وصولًا إلى المرحلة الثانوية باللغتين العربية والإنجليزية، متاح لجميع الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين الإطلاع عليها من خلال الرابط: https://study.ekb.eg
 
وتابع: "إن هذا الموقع يضم محتوى علمي رقمي هائل لكافة المراحل التعليمية، فضلًا عن استخدام الوسائط المتعددة (فيديو، صور، أفلام وثائقية) لشرح الدروس المختلفة، فضًلا عن إتاحة حوالي أكثر من 80 قاموس ومعجم للاستخدام، وكتب موسوعة الفراشة، كما يوجد أيضًا محتوى متعدد التخصصات لسنوات ونظام التعليم الجديد (2.0)".

التربية والتعليم

حذف المناهج

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