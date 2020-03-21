اليوم السابع
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التعليم: الإعلان عن تفاصيل المشروعات البحثية والمنصة الإلكترونية خلال أيام

السبت، 21 مارس 2020 10:39 ص
التعليم: الإعلان عن تفاصيل المشروعات البحثية والمنصة الإلكترونية خلال أيام الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن وزارة التربية والتعليم تقوم بإنهاء الأعمال اللازمة لإطلاق منصة التواصل الجديدة فى كافة مدارس الجمهورية (وهو عمل ضخم للغاية) ويجب التنويه أن هذه المنصة تم تفصيلها مع الشركة العالمية لجمهورية مصر العربية خصيصاً والرابط مختلف عن الرابط فى البلدان الأخرى (Edmodo.org) وليس (Edmodo.com).

وتابع الوزير عبر صفحته الشخصية: سوف نوافيكم بالتفاصيل عن "المنصة" و"كيفية الدخول" و"طبيعة المشروعات البحثية" حتى نهاية الأسبوع القادم، انتظرونا حتى نستطيع تقديم أفضل خدمة لأبنائنا الطلاب.

واستعرض الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الجهود التى اتخذتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فى الأيام الماضية لتطبيق "التعليم عن بعد"، وذلك بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتعليق الدراسة حماية لأبنائنا الطلاب.

وقال الدكتور طارق شوقي، فى رسالة مصورة (فيديو) اليوم، إن جميع قيادات الوزارة بذلت مجهودًا كبيرًا خلال الأربعة أيام الماضية لتقديم حلول متعددة لتطبيق "التعلم عن بعد"، والتى استثمرت الوزارة فيه على مدار السنوات الماضية، وجاء الوقت للاعتماد عليه بسبب الظروف التى نمر بها حاليًا من تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وأضاف شوقي، أن الوزارة وفرت مكتبة إلكترونية بجانب بنك المعرفة المصرى "EKB" لمساعدة أبنائنا الطلاب على المذاكرة تضم مختلف المناهج الدراسية الكاملة للصفوف بداية من رياض الأطفال (kg) وصولًا إلى المرحلة الثانوية باللغتين العربية والإنجليزية، متاح لجميع الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين الإطلاع عليها من خلال الرابط: https://study.ekb.eg

وتابع: "إن هذا الموقع يضم محتوى علمى رقمى هائل لكافة المراحل التعليمية، فضلًا عن استخدام الوسائط المتعددة (فيديو، صور، أفلام وثائقية) لشرح الدروس المختلفة، فضًلا عن إتاحة حوالى أكثر من 80 قاموس ومعجم للاستخدام، وكتب موسوعة الفراشة، كما يوجد أيضًا محتوى متعدد التخصصات لسنوات ونظام التعليم الجديد (2.0)".

 


التربية والتعليم

حذف المناهج

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