التضامن: تطوير دور الأيتام وتحسين جودة الرعاية للأطفال فاقدى الأسر

كتب مدحت وهبة

وقعت نيڤين القباج وزير التضامن الاجتماعي بروتوكول تعاون مع عزة عبد الحميد رئيس مجلس ادارة جمعية وطنية لتنمية وتطوير دور الايتام بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في اطار العمل على تحسين جودة الرعاية للأطفال فاقدي الرعاية الاسرية.

وأكدت القباج على ضرورة وضع رؤية استراتيجية للاهتمام بالأبناء المحرومين من الرعاية الاسرية والعمل على تغيير نظرة المجتمع لهؤلاء الابناء مؤكدة على ضرورة العمل على تنمية وتطوير المؤسسات بالإضافة الى رفع كفاءة وبناء قدرات العاملين بها لافته الى ان تنفيذ هذا البروتوكول يتم من خلال عدد من المحاور الاساسية التي تعمل وفقها وطنية وهي التعاون لتطوير منظومة الرعاية اللاحقة خلال المرحلة الأولى والتي تستمر لمدة ثلاث سنوات من مشروع " تأهيل الشباب الايتام للاستقلالية والرعاية اللاحقة " المنفذ من قبل جمعية وطنية في ثلاث محافظات القاهرة والجيزة والدقهلية عن طريق تطوير وتفعيل آليات لتمكين فاقدي الرعاية الوالدية من خريجي دور رعاية الايتام اجتماعياً واقتصادياً والتنسيق مع الجهات الأخرى مثل وزارة التربية والتعليم والشباب والصحة والجهات الحكومية الأخرى . إطلاق حملة توعوية لرفع الوعي المجتمعي باحتياجات خريجي دور رعاية الايتام ودور المجتمع تجاهه ورفع وعي دور الرعاية تجاه الأطفال والشباب فاقدي الرعاية الوالدية .

كما تم الاتفاق على التعاون من اجل تفعيل نظام الاسر البديلة من خلال المساهمة في تطوير خطة تنفيذية لتطبيق وتقييم المرحلة التجريبية لتفعيل الدليل الاجرائي في المحافظات الثلاثة وتفعيل جائزة بيت الحلم حيث يتم تدريب المؤسسات الايوائية على معايير جودة رعاية الأطفال وتنظيم جلسات تعريفية بالجائزة لتشجيع المؤسسات على التقدم لجائزة ، كما يتم العمل ايضاً العمل على بناء قدرات متطوعي مبادرة بينا من خلال تدريب متطوعي المبادرة على مساندة المؤسسات في تطبيق معايير جودة رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الاسرية ، بالإضافة الى تطبيق برنامج همزة وصل والذي يهدف الى تأهيل شباب الخريجين لرفع كفاءة مهنة مقدمي الرعاية وأخيراً تطبيق برنامج فرصة بهدف تعزيز قدرات الشباب الايتام لإدماجهم في المجتمع وتأهيلهم لإيجاد فرص عمل مناسبة لهم