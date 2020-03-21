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التايمز: وزير الخزانة البريطانى أنقذ 800 ألف وظيفة بحزمة إجراءات ضد كورونا

السبت، 21 مارس 2020 01:01 م
التايمز: وزير الخزانة البريطانى أنقذ 800 ألف وظيفة بحزمة إجراءات ضد كورونا ريشى سوناك - وزير الخزانة البريطانى
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "التايمز" البريطانية إن ريشي سوناك، وزير الخزانة البريطانية، أنقذ حوالى 800 ألف وظيفة بتمرير حزمة إجراءات غير مسبوقة، والتي جاءت بعد تحذير مشئوم  من أن بريطانيا قد تتجه نحو أسوأ ركود لها منذ قرن.

خفض المحللون في كابيتال إيكونوميكس ، الذين كانوا يتوقعون زيادة 1.5 مليون في عدد العاطلين عن العمل بسبب وباء كورونا، توقعاتهم إلى خسارة  700 ألف وظيفة.

وقال بول داليس ، كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة: "هذه بصراحة حزمة رائعة تنطوي على دفع الحكومة مباشرة لأجور الملايين من الموظفين. لكنها لن توقف معدل البطالة من الارتفاع عن 4 في المائة الآن. ولكن بدون هذه الحزمة كانت لترتفع إلى مستوى الأزمة المالية البالغ 8 في المائة".

 

وكان سوناك أكد - في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء بوريس جونسون، أنه يسعى لتحقيق الدعم بدرجة كبيرة خلال أسابيع، مضيفا: "هذا ليس وقت المثاليات.. إنه وقت يجب علينا أن نثبت شجاعتنا".

 

وتابع: "اليوم أقدم المبلغ المبدئي وهو 330 مليار استرليني كضمانات تساوي 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.. هذا يعني أن أي قطاع يريد الحصول على المبلغ ليقوم بدفع الإيجارات أو المرتبات أو المال اللازم للموردين سيكون من السهل له الوصول إلى القرض المدعوم حكوميا".

 

من جانبه، قال رئيس الوزراء البريطاني إنه يعمل مع وزير الخزانة حاليا من خلال استراتيجية حرب، مؤكدا أنهما سيبذلان قصارى جهدهما من أجل إنقاذ الاقتصاد البريطاني.

 

وكانت كشفت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إنه سيتم إعطاء أطباء خدمة الصحة الوطنية البريطانية المثقلين إرشادات جديدة لمساعدتهم على تحديد ضحايا وباء كورونا الذين يمكن أن يعيشوا أو يموتوا إذا نفدت أسرة العناية المركزة أو أجهزة التهوية.

 

وأوضحت الصحيفة أن المعايير - المتوقع إصدارها يوم السبت - هي اعتراف بأن المستشفيات من المحتمل أن تواجه خيارات رهيبة في الأسابيع المقبلة ولا يمكن توقعها وحدها.


بريطانيا

بوريس جونسون

ريشي سوناك

وزير الخزانة البريطانية

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