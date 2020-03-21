اليوم السابع
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السبت، 21 مارس 2020 07:05 م
خالد صلاح
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البيت الأبيض: مجلس الشيوخ يناقش حزمة تحفيز تزيد على تريليونى دولار لمواجهة كورونا

السبت، 21 مارس 2020 07:00 م
البيت الأبيض: مجلس الشيوخ يناقش حزمة تحفيز تزيد على تريليونى دولار لمواجهة كورونا دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
واشنطن (رويترز)

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قال المستشار الاقتصادى للبيت الأبيض لارى كادلو، اليوم السبت، إن حزمة التحفيز التى يبحثها مجلس الشيوخ الأمريكى فيما يتعلق بفيروس كورونا ربما تتجاوز قيمتها تريليونى دولار.

 

وقال كادلو للصحفيين "الحزمة تمثل نحو عشرة بالمئة من الناتج المحلى الإجمالي". وردا على سؤال عما إذا كان ذلك يصل إلى ما يزيد على تريليونى دولار، قال كادلو "هذا صحيح".

 

وأضاف قبل بدء جلسة مجلس الشيوخ بهذا الشأن "هذه مشكلة ستستغرق أسابيع وشهورا وليس سنوات"، وقال كادلو إن أعضاء الكونجرس يدرسون أيضا إعفاء الشركات الصغيرة من ضريبة الرواتب مؤقتا.

 

 


مكافحة كورونا

تفشى كورونا

فيروس كورونا

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