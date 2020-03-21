البيت الأبيض: مجلس الشيوخ يناقش حزمة تحفيز تزيد على تريليونى دولار لمواجهة كورونا

واشنطن (رويترز)

قال المستشار الاقتصادى للبيت الأبيض لارى كادلو، اليوم السبت، إن حزمة التحفيز التى يبحثها مجلس الشيوخ الأمريكى فيما يتعلق بفيروس كورونا ربما تتجاوز قيمتها تريليونى دولار.

وقال كادلو للصحفيين "الحزمة تمثل نحو عشرة بالمئة من الناتج المحلى الإجمالي". وردا على سؤال عما إذا كان ذلك يصل إلى ما يزيد على تريليونى دولار، قال كادلو "هذا صحيح".

وأضاف قبل بدء جلسة مجلس الشيوخ بهذا الشأن "هذه مشكلة ستستغرق أسابيع وشهورا وليس سنوات"، وقال كادلو إن أعضاء الكونجرس يدرسون أيضا إعفاء الشركات الصغيرة من ضريبة الرواتب مؤقتا.