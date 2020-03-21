اليوم السابع
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البيت الأبيض: حزمة الإنقاذ لمواجهة فيروس كورونا قد تصل إلى 2 تريليون دولار

السبت، 21 مارس 2020 08:18 م
البيت الأبيض: حزمة الإنقاذ لمواجهة فيروس كورونا قد تصل إلى 2 تريليون دولار البيت الأبيض
ماجد تمراز

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أعلن البيت الأبيض، أن حزمة الإنقاذ التى يدرسها الكونجرس الأمريكى لمواجهة فيروس كورونا المُستجد والمنتشر فى الولايات المتحدة الأمريكية، قد تصل إلى 2 تريليون دولار.

 

وكان مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قد أعلن عن ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد فى الولايات المتحدة 19393، موضحًا أن خطر الإصابة بكورونا يصبح قليلا إذا اتبعنا الإرشادات الطبية، وذلك خلال مؤتمر صحفى عقده مع الرئيس.

 

أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مدينة نيويورك منطقة كوارث بسبب كورونا، وذلك خلال مؤتمر صحفى.

 

وكانت مجلة "نيوزويك" الأمريكية قالت أن إغلاق حكام نيويورك وإلينوى ولايتيهما لإبطاء انتشار فيروس كورونا، بعد ولاية كاليفورنيا يعنى أن هناك قيود معوقة فرضت على ربع الاقتصاد الأمريكي.

 

كما شددت ولاية فلوريدا الضوابط على المطاعم والحانات وصالات الألعاب الرياضية، ما وجه ضربة أخرى لاقتصاد ألغى أكثر من مليونى وظيفة هذا الأسبوع.

 

وقال محللون فى بنك ING فى مذكرة بحثية "الركود لا مفر منه الآن". "أفضل تخمين حالى لدينا هو أن ينكمش الاقتصاد بنحو 10 فى المائة فى الربع الثانى على الرغم من أن هذا الرقم يبدو متفائلًا بشكل متزايد".


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البيت الابيض

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