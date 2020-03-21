البنك المركزى: إحمى نفسك وإدفع إلكترونى.. والسحب النقدى من الـATM مجانًا

كتب – أحمد يعقوب

أكد البنك المركزى المصرى، اليوم السبت، أهمية استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية الأكثر أمانًا للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن مبادرة البنك المركزى المصرى تتيح للمواطنين الحصول على البطاقات المدفوعة مسبقًا ومحافظ الهاتف المحمول مجانًا لمدة ستة أشهر.

وأشار البنك المركزى المصرى، إلى أن العملاء الحاليين والجدد يمكنهم إجراء عمليات التحويل والشراء والسحب النقدى من الصراف الآلى مجانًا.

كان البنك المركزى المصرى، أكد على إتاحة البنوك العاملة فى السوق المحلية، لأعضاء مجالس الإدارات التوسع فى عقد الاجتماعات عبر الفيديو أو الهاتف، وعدم اشتراط الحضور الفعلى للاجتماعات، وذلك فى إطار الإجراءات التى يتخذها البنك لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف البنك المركزى فى نص تعليمات موقعة مع المحافظ طارق عامر، أنه فى ضوء التعليمات الخاصة بقيام مجلس الادارة الاجتماع بصفة دورية منتظمة لا تقل عن 8 مرات سنويًا، بناء على دعوة رئيس المجلس، أو كلما رأى رئيس المجلس مبرراً لذلك، مع إمكانية مشاركة الأعضاء فى اجتماعات مجالس إدارات البنوك من خلال الاتصال الهاتفى أو عبر الفيديو، بعد موافقة رئيس المجلس وإبلاغ أمين سر المجلس، بما لا يتعدى مرتين خلال العام بالنسبة للعضو الواحد، شريطة حضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة حضوراً فعلياً.