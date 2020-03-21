البريد: خفض سعر الفائدة على حسابات التوفير لتصبح 8.5% بدلا من 9.25%

كتبت هبة السيد

قال عبده علوان، القائم بأعمال رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد، إن الهيئة قررت خفض سعر الفائدة على حسابات التوفير لديها والتى تتيح للعملاء السحب والإيداع خلال العام لتصبح 8.5% بدلًا من 9.25% وذلك اعتبارا من 19 مارس 2020 بناء على قرار البنك المركزى بتخفيض سعرى عائد الايداع والاقراض، وكذا تخفيض بنك الاستثمار القومى الفائدة على وديعه الهيئة لديه بمقدار 1%.

وأوضح عبده علوان القائم بأعمال رئيس البريد أن خفض الفائدة على حسابات التوفير وخفض تكاليف تمويل المشروعات بالإضافة إلى انخفاض معدلات التضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية سوف يساهم بشكل كبير فى زيادة الاستثمار، مما يدفع عجله التنمية ويساعد على تعظيم المؤشرات الاقتصادية.

وأضاف رئيس البريد، أن إيداعات حسابات التوفير بلغت 220 مليار جنيه ويبلغ عدد عملاء دفتر التوفير 24 مليون عميل، مشيرًا إلى أن إجمالى الايداعات التى تم الوصول اليها تعكس ثقة المواطنين فى التعامل مع الهيئة القومية للبريد.

والجدير بالذكر أن سعر العائد الممنوح لعملاء صندوق التوفير بعد قرار التخفيض مازال أعلى سعر عائد لحسابات التوفير بالسوق المصرفى للمنتجات الشبيهة.