اليوم السابع
Ads
السبت، 21 مارس 2020 01:51 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الإيسيسكو تدعو الدول الأعضاء للاستفادة من دور العبادة فى التوعية بخطر كورونا

السبت، 21 مارس 2020 01:11 م
الإيسيسكو تدعو الدول الأعضاء للاستفادة من دور العبادة فى التوعية بخطر كورونا الايسيسكو
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمر الإنسانية اليوم، ومن ضمنها الدول الأعضاء في منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بمحنة كبيرة لم تعهدها منذ أمد بعيد، هذا في الوقت الذي تطورت فيه الوسائل التقنية وحقق العلم فتوحات غير مسبوقة في عدة ميادين. لكن ظهور فيروس كورونا وانتشاره بهذه السرعة في العالم، وحصده لأرواح آلاف الضحايا أرعب الجميع وتسبّب في حالة من الذعر والخوف والهلع.
 
وفي الوقت الذي تبذل فيه السلطات المدنية والعسكرية في الدول الأعضاء جهودًا كبيرة لمحاصرة هذا الوباء وضمان سلامة الناس، فقد تناسلت الأخبار الزائفة والمعلومات المغلوطة، التي فتحت جبهة أخرى من الإشاعات والأكاذيب التي ضاعفت من تداعيات هذا الفيروس وتسببت في إرباك الجهود التي تبذلها الحكومات للحد من تبعات انتشار هذا الوباء.
 
ودعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) وزارات الشؤون الدينية والهيئات المختصة في الدول الأعضاء للاستفادة من مآذن المساجد وغيرها واستخدامها لتوعية الناس والتذكير بالمقاصد والأحكام الشرعية في الوقاية من الأمراض والنظافة المستمرة، وتؤكد أهمية إشراك القيادات الدينية في توعية المواطنين ونشر رسائل التطمين والتهدئة والامتثال إلى تعليمات السلامة التي أطلقتها الجهات الرسمية والمختصة في الدول الأعضاء، وتهيب بضرورة الالتزام بحس المسؤولية واحترام القانون وتعزيز قيم التضامن والوحدة وتسهيل عمل السلطات الساهرة على إدارة هذه الأزمة الوبائية، من أجل تقديم العون للمرضى والمصابين، والدعوة إلى التحقق من المعلومات باستقائها من المصادر الرسمية الموثوقة.
 
وأكدت إن ذلك سيسهم حتمًا في احتواء الوباء وتعزيز الأمن الروحي وتوعية الناس بكل القيم التي تحافظ على لحمة المجتمعات والوحدة الوطنية وتوثيق عرى العلاقات الأسرية والاجتماعية وزرع الأمل في النفوس وجمع الناس على محبة الله ورسله، والإكثار من التضرع إلى الله تعالى والاستغفار والإقبال على عمل الخير والبر حتى تُرفع هذه الغُمّة ويُجْلَى هذا البلاء وتَعُمَّ رحمة الله على العالمين.

الايسيسكو

فيروس كورونا

المساجد

الكنائس

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"الإيسيسكو" تعلن عن إجراءات استباقية جديدة لمواجهة الكورونا

الإثنين، 16 مارس 2020 06:52 م

الإيسيسكو ترصد 200 ألف دولار أمريكى جائزة لمكتشف لقاح أو علاج لكورونا

الثلاثاء، 03 مارس 2020 11:54 ص

الإيسيسكو والرابطة المحمدية توقعان اتفاقية لدعم تمنيع الشباب ضد التطرف

الإثنين، 02 مارس 2020 02:29 م

التعليم العالى: الإيسيسكو توافق على إنشاء وقف تنموى بـ500 مليون دولار

الأحد، 02 فبراير 2020 01:09 م

تغيير اسم الإيسيسكو إلى منظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة

الأربعاء، 29 يناير 2020 07:50 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار مصر اليوم .. الكنيسة القبطية تقرر غلق جميع الكنائس وتعليق القداسات للوقاية من كورونا

أخبار مصر اليوم .. الكنيسة القبطية تقرر غلق جميع الكنائس وتعليق القداسات للوقاية من كورونا

غلق الجامع الأزهر وإيقاف صلاة الجمعة والجماعة لمواجهة كورونا

غلق الجامع الأزهر وإيقاف صلاة الجمعة والجماعة لمواجهة كورونا

البنك المركزى يرفع حد الدفع الإلكترونى بالمحمول لـ100 ألف جنيه لمواجهة كورونا

البنك المركزى يرفع حد الدفع الإلكترونى بالمحمول لـ100 ألف جنيه لمواجهة كورونا

الأعلى للآثار: إغلاق جميع المعابد من 23 إلى 31 مارس وتعقيمها ضد كورونا

الأعلى للآثار: إغلاق جميع المعابد من 23 إلى 31 مارس وتعقيمها ضد كورونا

FDA تنفى وجود تحاليل منزلية للكشف عن كورونا

FDA تنفى وجود تحاليل منزلية للكشف عن كورونا

المالية: إعفاء أصحاب الدخل السنوى حتى 22ألف جنيه من ضرائب الأجور والمرتبات

المالية: إعفاء أصحاب الدخل السنوى حتى 22ألف جنيه من ضرائب الأجور والمرتبات

انتصار السيسى مهنئة بعيد الأم: تحية وتقدير واحترام لكل أم معلمة وقائدة

انتصار السيسى مهنئة بعيد الأم: تحية وتقدير واحترام لكل أم معلمة وقائدة

صور.. حكومة إيران برئاسة روحاني تجتمع بـ"الكمامات" خوفا من "كورونا"

صور.. حكومة إيران برئاسة روحاني تجتمع بـ"الكمامات" خوفا من "كورونا"

شرطة مكة تلقى القبض على شاب بعد سجوده لفتاة أمام مسجد فى جده

شرطة مكة تلقى القبض على شاب بعد سجوده لفتاة أمام مسجد فى جده

الموسيقار الكبير محمد سلطان فى حوار الذكريات: فايزة أحمد طلبت يدى وأحبتنى أكثر من أبى وأمى.. كانت بتاعة ربنا ولم تضرب صباح أو تجرى وراء ملحن بالشبشب.. ومن روجوا شائعات عنها كاذبون..وقفلت قلبى بعدها «ضبة ومفتاح»

الموسيقار الكبير محمد سلطان فى حوار الذكريات: فايزة أحمد طلبت يدى وأحبتنى أكثر من أبى وأمى.. كانت بتاعة ربنا ولم تضرب صباح أو تجرى وراء ملحن بالشبشب.. ومن روجوا شائعات عنها كاذبون..وقفلت قلبى بعدها «ضبة ومفتاح»

اعرف أعراض كورونا الخفيفة والمتوسطة والشديدة.. فيديو

اعرف أعراض كورونا الخفيفة والمتوسطة والشديدة.. فيديو

التعليم توضح "مصير" مصروفات الترم الثانى و"الباص" بالمدارس الخاصة

التعليم توضح "مصير" مصروفات الترم الثانى و"الباص" بالمدارس الخاصة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة