اليوم السابع
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الإمارات الأولى عربياً فى تقرير السعادة العالمى

السبت، 21 مارس 2020 06:28 ص
الإمارات الأولى عربياً فى تقرير السعادة العالمى الامارات ارشيفية
وكالات

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حافظت الإمارات على مركزها بالمرتبة الأولى عربياً للعام السادس على التوالي، في تقرير السعادة العالمي لعام 2020، الذي أطلق أمس، بالتزامن مع اليوم الدولي للسعادة، وواصلت تقدمها عالمياً متفوقة على العديد من الدول والاقتصادات المتطورة، في التقرير العالمي الذي يصدر سنوياً عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة حسبما نشرت صحيفة البيان الاماراتية .
 
وتضمن تقرير هذا العام لأول مرة مؤشراً خاصاً يصنف مستويات السعادة على مستوى المدن من خلال تقييم الأفراد لحياتهم بشكل عام، حيث شمل 186 مدينة حول العالم، وحلت مدينتا أبوظبي ودبي في المراكز الأولى عربياً كأكثر المدن سعادة.

الامارات

السعادة

الامم المتحدة

المدن

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