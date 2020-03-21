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الإفتاء: حفظ النفس من مقاصد الشريعة ويجب التغلب على العادات الخاطئة

السبت، 21 مارس 2020 05:38 م
الإفتاء: حفظ النفس من مقاصد الشريعة ويجب التغلب على العادات الخاطئة دار الافتاء - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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قالت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، إن حفظ النفس الإنسانية مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية.
والنظافة من الإيمان‬، و‫يجب التغلب على العادات الخاطئة لكي نحمي أنفسنا من خلال النقاط التالية .
 
‫١. تجنب الكحة والعطس دون استخدام مناديل
‫٢. لا تذهب إلى أماكن التجمعات‬
٣. اترك مسافة متر على الأقل بينك وبين الآخرين
‫٤. احرص على غسل يديك بالماء والصابون أو فركهما بمطهر كحولي بصفة دورية
 
وكانت دار الإفتاء المصرية نشرت أربعة وصايا للوقاية من فيروس كورونا وهى:
 
1- ينبغي على المسلم أن لا يصيبه الخوف والهلع الشديد من الابتلاءات التي قد تصيبه أو تصيب من حوله، بل عليه أن يتحلى بحسن الظن بربه وخالقه سبحانه، ويعلم علم اليقين أن الله عز وجل سوف ينجينا من هذا البلاء.
 
2- إذا أصاب المؤمن شيء من هذا البلاء فعليه بالصبر والأخذ بأسباب العلاج، وليعلم أن صبره على هذا البلاء سيكون سببًا لتكفير السيئات ورفع الدرجات.
 
3- شأن المسلم في أوقات البلاء والمحن أن يكون دائم الذكر والدعاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بقول: «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق» ثلاث مرات صباحًا و مساءً، فإن من قالها لا يصيبه شيء من البلاء إن شاء الله.
 
4- على المسلم أن يأخذ بأسباب الوقاية والسلامة الصحية المتبعة لدى الجهات المعنية، فهذا من باب الإحسان، يقول تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: 195].
 
 
 

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اخبار مصر

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الوقاية من كورونا

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